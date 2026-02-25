الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن زايد: نبارك لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني

حمدان بن زايد: نبارك لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني
25 فبراير 2026 20:12

بارك سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني. 
وقال سموه، في منشور على منصة «إكس»: «نبارك لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني، ونعرب عن خالص تهانينا إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سائلين الله تعالى أن يحفظ الكويت ويديم عليها الأمن والاستقرار».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «تجسد العلاقات بين الإمارات والكويت نموذجاً أخوياً متيناً قائماً على الثقة والتنسيق والتكامل».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
