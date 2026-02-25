الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

هزاع بن زايد يهنئ دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني

هزاع بن زايد يهنئ دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني
25 فبراير 2026 23:03

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، دولة الكويت الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني. 
وقال سموه، في منشور على منصة «إكس»: «أطيب التهاني لدولة الكويت الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني، راجين المولى القدير أن ينعم عليها بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مشعل الأحمد الجابر الصباح
مشعل الصباح
هزاع بن زايد
أمير الكويت
العيد الوطني الكويتي
الإمارات
الكويت
اليوم الوطني الكويتي
الإمارات والكويت
