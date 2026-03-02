16 ألف مستفيد من برامج التوعية الأمنية في دبي

دبي (الاتحاد)



تحت مظلة وزارة الداخلية، تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، جهودها في تعزيز التوعية الأمنية والجنائية والمرورية والمجتمعية في مختلف مراكز الاختصاص بإمارة دبي، حيث نجح مجلس الروح الإيجابية وبالتعاون مع مراكز شرطة القصيص، وجبل علي، وبردبي، والمرقبات، في الوصول إلى 16 ألف مستفيد من مختلف الجنسيات، وضمن 13 موقعاً في إمارة دبي، منذ بداية العام الجاري.

وتأتي هذه البرامج والمبادرات التوعوية في إطار استراتيجية شرطة دبي الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي الأمني والجنائي والمروري بين أفراد المجتمع، بما يدعم توجّهها الاستراتيجي نحو مدينة آمنة، ومجتمع سعيد.

من جانبها، أكدت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، أن النتائج التي تحققت منذ بداية العام الجاري تعكس التزام شرطة دبي بتبنّي وتطبيق نهج استباقي في العمل الأمني، يقوم على الوقاية قبل المكافحة، والتوعية أولاً، إلى جانب إشراك المجتمع حول سبل تعزيز المنظومة الأمنية والخدمية، لافتةً إلى أن مراكز الشرطة شريك رئيسي في تنفيذ هذه المبادرات، انطلاقاً من دورها المحوري في التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وحفظ الأمن والأمان كل في منطقة اختصاصه.

وأضافت: «نحرص في مجلس الروح الإيجابية على مواكبة التوجهات الحكومية في بناء مجتمعٍ أكثر وعياً وتماسكاً، والوصول إلى 16 ألف مستفيد يمثّل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز الحس الأمني لدى مختلف فئات المجتمع، لاسيما في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به إمارة دبي».

ونوّهت بأن المجلس يعمل وفق منهجية متكاملة ترتكز على التواصل المباشر مع أفراد المجتمع في مواقعهم المختلفة، والحضور الشخصي للاستماع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، مع تقديم رسائل توعوية مبسّطة وعملية تراعي احتياجات كل فئة، مؤكدة أن الوعي المجتمعي يُشكّل حجر الأساس في الحد من الجريمة وتعزيز السلوكيات الإيجابية.

وأوضحت أن التعاون مع مراكز الشرطة يعكس التكامل المؤسسي للمنظومة، ويهدف إلى توحيد الجهود، وتحقيق أثر مستدام، مؤكدةً حرصهم على إشراك أفراد المجتمع كشركاء فاعلين في دعم مسيرة الأمن والأمان، بما يعزّز جودة الحياة ويكرّس مكانة دبي واحدة من أكثر مدن العالم أمناً واستقراراً.



تثقيف قانوني

تتضمن الجهود تنفيذ محاضرات توعوية وتثقيفية بلغات عدة، استهدفت فئات متنوعة من أفراد المجتمع، مع التركيز على نشر الثقافة القانونية، وتعزيز السلوكيات المرورية الآمنة، والتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى دعم قيم التعايش والتسامح والمسؤولية المجتمعية، وقنوات التواصل الرسمية مع شرطة دبي لتقديم البلاغات أو الحصول على الخدمات. ومن أبرز الخدمات وقنوات التواصل التي تحرص شرطة دبي على التوعية بها، الالتزام بالقوانين المرورية والسلامة العامة، وتسليط الضوء على خدمة «التواصل مع الضحية»، والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة e-Crime من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والتوعية من الاحتيال بمختلف أنواعه، والتوعية بحقوق العمال وواجباتهم، بالإضافة إلى مشاركة الإدارة العامة للعمليات للتوعية بضرورة التواصل على الرقم 999 للحالات الطارئة فقط، والرقم 901 للحالات غير الطارئة والإجابة عن الاستفسارات العامة، وخدمات شرطة دبي الأمنية والجنائية والمرورية عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، والموقع الإلكتروني، ومنها خدمة «عين الشرطة».