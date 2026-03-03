الأربعاء 4 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حالة الطقس المتوقعة في الإمارات غداً

حالة الطقس المتوقعة في الإمارات غداً
3 مارس 2026 20:35

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الموج في الخليج العربي يكون مضطرباً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:42، والمد الثاني عند الساعة 02:50، والجزر الأول عند الساعة 20:15، والجزر الثاني عند الساعة 08:10.
أما بحر عمان فيكون خفيف الموج إلى متوسط، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:26، والمد الثاني عند الساعة 22:48، والجزر الأول عند الساعة 16:30، والجزر الثاني عند الساعة 05:06.

