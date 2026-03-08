الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هزاع بن زايد: إرث الوالد المؤسس في العمل الإنساني أسس مدرسة نستلهم منها قيم البذل والعطاء

هزاع بن زايد: إرث الوالد المؤسس في العمل الإنساني أسس مدرسة نستلهم منها قيم البذل والعطاء
8 مارس 2026 20:50

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، هو مناسبة وطنية نتذكر فيها بكل فخر واعتزاز سيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي أضاء بإرثه الإنساني دروب الخير وأسّس مدرسة إنسانية راسخة ما زالت دولة الإمارات، قيادةً وحكومة وشعباً، تستلهم منها قيم البذل والعطاء.
وقال سموّه، في كلمة بهذه المناسبة، إن يوم زايد للعمل الإنساني هو بمثابة وقفة وفاء نستحضر فيها سيرة قائد آمن بمدّ جسور الخير لخدمة الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها، وأرسى دعائم عمل إنساني أصبح جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات وتوجهاتها في نشر مبادئ الأخوة الإنسانية، وترسيخ قيم السلام العالمي، وتعزيز التعايش المشترك بين جميع الشعوب والأقطار.
وأضاف سموّه بأن دولة الإمارات، في ظلّ القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل البناء على هذا الإرث الإنساني، من خلال مبادرات نوعية وبرامج تنموية تسهم في تمكين المجتمعات، وتعزيز الاستقرار، وترسيخ قيم التضامن والتعاون الدوليين، انطلاقاً من التزام ثابت بدعم الجهود الإنسانية على مستوى العالم.
واختتم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان كلمته بالتأكيد على أن يوم زايد للعمل الإنساني هو تجديد للعهد بالسير على درب الأب المؤسس، وترسيخ ثقافة العطاء في المجتمع، وتعزيز الشراكات التي تخدم التنمية المستدامة، ليبقى اسم الإمارات مقترناً بالعمل الإنساني، كما أراده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه».

أخبار ذات صلة
العلماء الضيوف: «يوم زايد للعمل الإنساني» رسالة خير من الإمارات إلى العالم
نهيان بن مبارك: الشيخ زايد صاحب رسالة إنسانية عميقة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هزاع بن زايد
يوم زايد للعمل الإنساني
آخر الأخبار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
اليوم 00:32
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اقتصاد
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اليوم 11:23
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار
اليوم 11:07
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 11:02
أسعار النفط(موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©