الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون أمير الكويت في وفاة شهيدي الواجب

رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون أمير الكويت في وفاة شهيدي الواجب
9 مارس 2026 04:42

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، عبَّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة شهيدي الواجب المقدم ركن عبدالله عماد الشراح، والرائد فهد عبدالعزيز المجمد.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، عبّروا فيها عن خالص تعازيهم، وصادق مواساتهم بوفاة شهيدي الواجب المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد.
كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية مماثلة إلى أمير دولة الكويت الشقيقة.

رئيس الدولة
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
الكويت
الإمارات
