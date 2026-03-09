«التربية والتعليم» تشيد بدور الكوادر التعليمية في ضمان استمرارية التعليم

دينا جوني (أبوظبي)



أكدت وزارة التربية والتعليم أهمية الدور الذي تضطلع به الكوادر التعليمية في ضمان استمرارية العملية التعليمية والحفاظ على استقرار البيئة المدرسية، مشيدةً بجهود المعلمين والإدارات المدرسية في أداء رسالتهم التربوية خلال الظروف الراهنة.

وفي رسالة موجّهة إلى العاملين في الميدان التربوي، عبّر محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن تقديره لما يقدّمه المعلمون والإداريون من جهود في مواصلة التعليم، مشيراً إلى أن أبناء المنظومة التعليمية يواصلون أداء رسالتهم، من خلال تعليم الطلبة وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية لديهم.

وقال: «إن ما نشهده من تلاحم وتكاتف بين قطاعات الوزارة وكوادر الميدان التربوي يعكس روح دولة الإمارات الحقيقية: التفاني في العمل، والانتماء والولاء للقيادة والوطن. فأنتم اليوم تجسّدون نموذج الكادر الوطني الذي يعمل بصمت وثقة، ويسهم من موقعه في تعزيز جاهزية منظومتنا التعليمية واستمراريتها، مهما كانت التحديات».

وأشار إلى أن الوزارة تضع سلامة الكوادر التعليمية وأمنهم في مقدمة أولوياتها، مؤكداً استمرار دعمهم وتوفير ما يلزم لضمان أداء مهامهم التعليمية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لقوة التعليم في الدولة.

كما شدّد على الثقة بدور المعلمين في إعداد الأجيال وصناعة مستقبل الدولة، قائلاً: «أنتم تحملون أمانة التعليم، وتصنعون بعلمكم وإخلاصكم مستقبل دولة الإمارات، جيلاً بعد جيل».

واختتم الرسالة بالتأكيد على مواصلة العمل لخدمة الوطن في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.