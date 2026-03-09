الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التربية والتعليم» تشيد بدور الكوادر التعليمية في ضمان استمرارية التعليم

مبنى وزارة التربية والتعليم (من المصدر)
10 مارس 2026 03:30

دينا جوني (أبوظبي)

أكدت وزارة التربية والتعليم أهمية الدور الذي تضطلع به الكوادر التعليمية في ضمان استمرارية العملية التعليمية والحفاظ على استقرار البيئة المدرسية، مشيدةً بجهود المعلمين والإدارات المدرسية في أداء رسالتهم التربوية خلال الظروف الراهنة.
وفي رسالة موجّهة إلى العاملين في الميدان التربوي، عبّر محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن تقديره لما يقدّمه المعلمون والإداريون من جهود في مواصلة التعليم، مشيراً إلى أن أبناء المنظومة التعليمية يواصلون أداء رسالتهم، من خلال تعليم الطلبة وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية لديهم.

أخبار ذات صلة
الأردن يدين استهداف القنصلية العامة للإمارات في كردستان العراق
السعودية تدين بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة للإمارات في كردستان العراق

وقال: «إن ما نشهده من تلاحم وتكاتف بين قطاعات الوزارة وكوادر الميدان التربوي يعكس روح دولة الإمارات الحقيقية: التفاني في العمل، والانتماء والولاء للقيادة والوطن. فأنتم اليوم تجسّدون نموذج الكادر الوطني الذي يعمل بصمت وثقة، ويسهم من موقعه في تعزيز جاهزية منظومتنا التعليمية واستمراريتها، مهما كانت التحديات». 
وأشار إلى أن الوزارة تضع سلامة الكوادر التعليمية وأمنهم في مقدمة أولوياتها، مؤكداً استمرار دعمهم وتوفير ما يلزم لضمان أداء مهامهم التعليمية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لقوة التعليم في الدولة.
كما شدّد على الثقة بدور المعلمين في إعداد الأجيال وصناعة مستقبل الدولة، قائلاً: «أنتم تحملون أمانة التعليم، وتصنعون بعلمكم وإخلاصكم مستقبل دولة الإمارات، جيلاً بعد جيل».
واختتم الرسالة بالتأكيد على مواصلة العمل لخدمة الوطن في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

الكوادر التعليمية
الإمارات
وزارة التربية والتعليم
المنظومة التعليمية
المؤسسات التعليمية
البيئة المدرسية
آخر الأخبار
بطل دوري أبطال أوروبا.. 26.7% نسبة فوز أرسنال باللقب!
الرياضة
بطل دوري أبطال أوروبا.. 26.7% نسبة فوز أرسنال باللقب!
اليوم 13:23
«البرنابيو» يجدّد الصدام التاريخي بين الريال والسيتي في الأبطال
الرياضة
«البرنابيو» يجدّد الصدام التاريخي بين الريال والسيتي في الأبطال
اليوم 13:21
كأس منصور بن زايد 2026.. «الوطني للمناصحة» يحصد المركز الثالث
الرياضة
كأس منصور بن زايد 2026.. «الوطني للمناصحة» يحصد المركز الثالث
اليوم 13:21
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُسهم بمبلغ 4 ملايين درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُسهم بمبلغ 4 ملايين درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 13:11
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في الدولة
علوم الدار
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في الدولة
اليوم 12:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©