«الفجيرة الخيرية» تنفذ مشروع كسوة العيد

الفجيرة (وام)



نفذت جمعية الفجيرة الخيرية مشروع كسوة العيد للأيتام المكفولين لديها، وذلك ضمن برامج حملة الباقيات الصالحات التي تنفذها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، وبما يتماشى مع توجهات الدولة في عام الأسرة وتعزيز استقرارها وترابطها. ويأتي تنفيذ المشروع ضمن المشاريع المجتمعية السنوية التي تحرص الجمعية على تنفيذها؛ بهدف دعم ورعاية الأيتام ومشاركتهم فرحة العيد، حيث تم توفير قيمة كسوة عيد متكاملة تلبي احتياجاتهم، وتعزز شعورهم بالاهتمام والرعاية، وتجسد قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.

وأكد يوسف المرشودي، مدير عام الجمعية، أن مشروع كسوة العيد يمثل أحد المشاريع الإنسانية التي تنفذها الجمعية سنوياً، وأن رعاية الأيتام والاهتمام بهم يأتي في صدارة أولويات الجمعية وبرامجها الخيرية.