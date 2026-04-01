«تاكسي دبي» تُطلق خدمة مركبات ذاتية القيادة في دبي بالتعاون مع شركة «بايدو»

أعلنت شركة تاكسي دبي، المدرجة في سوق دبي المالي، بالشراكة مع شركة بايدو المدرجة في بورصة ناسداك وفي بورصة هونغ كونغ، عن إطلاق خدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة في دبي عبر منصتها أبولو جو، مما يمثّل أول حضور دولي للتطبيق وخطوةً استراتيجية للشركة في المنطقة.

وتجمع هذه الشراكة الاستراتيجية بين تقنيات القيادة الذاتية المتطورة من أبولو جو والخبرة التشغيلية الواسعة لشركة تاكسي دبي على المستوى المحلي، حيث توظّف شركة تاكسي دبي خبراتها كمزوّد رائد لخدمات النقل وأكبر مشغل لأسطول سيارات الأجرة والليموزين في الإمارة لدعم إطلاق الخدمة الرائدة في دبي.

يأتي الإطلاق التجاري لمركبات الأجرة ذاتية القيادة انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، والتي تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي خدمات النقل إلى مركبات ذكية وذاتية القيادة بحلول عام 2030.

وسيبدأ التشغيل الأوّلي للخدمة عبر أسطول يضم 50 مركبة في العام الأول، مع خطة للتوسع على مراحل لزيادة عدد المركبات إلى أكثر من 1,000 مركبة ذاتية القيادة خلال السنوات القادمة، مما يعزز مكانة شركة تاكسي دبي في صدارة اعتماد حلول التنقل المتطورة.

ويمكن لسكان وزوّار الإمارة حجز الرحلات ذاتية القيادة عبر تطبيق أبولو جو المتاح على متجري App Store وPlay Store، على أن يتم توسيع قنوات حجز الخدمة لتشمل منصة بولت والتطبيقات الأخرى مع التوسع التدريجي في الخدمة.

وقال نان يانغ، نائب رئيس بايدو والمدير العام لوحدة الأعمال الخارجية لمجموعة القيادة الذكية: تسرنا المساهمة في تحقيق رؤية دبي للتنقل الذكي بما يواكب احتياجات المستقبل، حيث تفتح شراكتنا مع شركة تاكسي دبي، آفاقاً جديدة أمام قطاع التنقل ذاتي القيادة في الإمارة. فمن خلال دمج تقنياتنا المتقدمة مع الخبرات التشغيلية الواسعة لشركة تاكسي دبي على المستوى المحلي، وإطلاق تطبيق أبولو جو للمرة الأولى في الأسواق العالمية، نعمل على تقديم خدمات تنقل آمنة وفعالة وقابلة للتوسع ترتقي بمعايير جديدة للتنقّل في المنطقة.

وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: تفخر شركة تاكسي دبي بكونها إحدى الشركات الرائدة، التي تُطلق عمليات مركبات الأجرة ذاتية القيادة في دبي، في خطوة تمثل محطة محورية لتحقيق رؤية الإمارة في مجال التنقل الذكي والمستدام. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع استراتيجية الشركة القائمة على الابتكار والتزامها بتقديم خدمات تواكب احتياجات المستقبل وترتقي بتجربة العملاء. هذا الإنجاز هو أحد ثمرات شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ونشكر دعمهم المستمر في تطوير بنية تحتية شاملة تتيح النشر السلس لمركبات الأجرة ذاتية القيادة، بما يتماشى مع طموحات الإمارة لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة بحلول عام 2030.

وأضاف: ونفخر بشراكتنا مع شركة بايدو لإطلاق هذه التقنية المتطورة في دبي، في خطوة تجمع بين الابتكار العالمي والنهج الريادي للإمارة. ويأتي إطلاق هذه الخدمة اليوم بناءً على التجارب الناجحة التي أُجريت خلال الأشهر الماضية، والتي أثبتت جاهزية المركبات، لا سيما من حيث السلامة والموثوقية والكفاءة التشغيلية، مما يعزّز ثقتنا بإمكانية توسيع نطاق هذه الخدمة.

وتحظى شركة تاكسي دبي بمكانة مرموقة باعتبارها المزود الرائد لخدمات التنقل الشاملة في دبي، بأسطول يتجاوز 6,000 سيارة أجرة وليموزين، مدعومة بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، ما يؤكد جاهزيتها التامة لقيادة عمليات تشغيل المركبات ذاتية القيادة والتوسّع بانتشارها.

وبالاستفادة من أنظمة الرصد المتقدمة والعمليات القائمة على البيانات والتقنيات الحديثة، تضمن الشركة أعلى مستويات السلامة والموثوقية والسلاسة في جميع رحلاتها، الأمر الذي يعزّز مكانتها الريادية في إدارة مستقبل التنقل الذاتي.

ويأتي الإطلاق التجاري لخدمة مركبات الأجرة ذاتية القيادة في أعقاب الإنجاز البارز الذي حققته أبولو جو في يناير 2026 بحصولها على أول تصريح في دبي لاختبار المركبات ذاتية القيادة بالكامل دون وجود سائق أمان.

وتُتيح هذه الموافقة التنظيمية لشركة بايدو تشغيل خدمات المركبات ذاتية القيادة بالكامل في دبي، مما يرسّخ مكانة الإمارة كمركز استراتيجي للابتكار في مجال التنقل الذاتي.

كما شهد شهر يناير 2026 افتتاح مركز أبولو جو في دبي، وهو أول مركز عمليات ورقابة للمركبات ذاتية القيادة للشركة خارج الصين، مما يدعم الخطط الرامية لتشغيل أسطول يضم أكثر من 1,000 مركبة ذاتية القيادة خلال السنوات المقبلة.

وفيما تواصل أبولو جو توسيع حضورها العالمي، تمثّل دبي مركزاً استراتيجياً رئيسياً ضمن شبكتها العالمية المتنامية، وقد نجحت منصة أبولو جو حتى شهر فبراير 2026 في إنجاز أكثر من 20 مليون رحلة عالمياً، مسجلةً رقماً قياسياً في عدد الرحلات الأسبوعية التي تخطت 300,000 رحلة خلال الربع الرابع من عام 2025.

وبلغت المسافة التي قطعتها أساطيلها من المركبات ذاتية القيادة أكثر من 300 مليون كيلومتر، منها أكثر من 190 مليون كيلومتر من عمليات التشغيل ذاتية القيادة بالكامل، مع تحقيقها سجل أمان وسلامة متميز.