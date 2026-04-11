علوم الدار

توقعات: سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة غدا

أبوظبي
11 ابريل 2026 17:20

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض في درجات الحرارة.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط يضطرب مع السحب. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:06 والمد الثاني 23:46، والجزر الأول عند الساعة 15:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:25.

في بحر عمان، الموج خفيف إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعه 18:59 والمد الثاني عند الساعة 06:32، والجزر الثاني عند الساعة 01:20.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                  الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                   26 21 70 25

دبي                         26 19 70 30

الشارقة                     27 18 75 30

عجمان                      26 19 75 35

أم القيوين                    27 18 80 35

«الوطني للأرصاد»: فرص هطول الأمطار مستمرة حتى الاثنين
فرصة سقوط أمطار غداً

رأس الخيمة                 28 17 80 40

الفجيرة                       34 22 60 25

العـين                         29 17 75 20

ليوا                            28 18 75 25

الرويس                       26 17 75 30

السلع                          26 19 85 30

دلـمـا                          26 23 85 45

طنب الكبرى / الصغرى   27 23 75 30

أبو موسى                     27 22 80 35.

المصدر: وام
انخفاض درجات الحرارة
سقوط أمطار
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
سينر يعبر زفيريف إلى نهائي «تنس مونتي كارلو»
الرياضة
سينر يعبر زفيريف إلى نهائي «تنس مونتي كارلو»
اليوم 18:32
حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في قصر بينونة
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في قصر بينونة
اليوم 18:29
اختتام موسم القدرة في بوذيب بـ 5 سباقات تأهيلية
الرياضة
اختتام موسم القدرة في بوذيب بـ 5 سباقات تأهيلية
اليوم 18:17
«حصّنتك يا وطن».. سباق رياضي مجتمعي في واحة الكرامة
الرياضة
«حصّنتك يا وطن».. سباق رياضي مجتمعي في واحة الكرامة
اليوم 17:51
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يدلي بتصريح بشأن مضيق هرمز
اليوم 17:46
