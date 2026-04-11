علوم الدار

الأمطار تعم الدولة وتقلبات جوية حتى منتصف الأسبوع

الأمطار تضفي لمسة جمالية على كورنيش أبوظبي (تصوير: أشرف العمرة)
12 ابريل 2026 01:40

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت مناطق مختلفة من الدولة أمس، سقوط أمطار، وقد تفاوتت بين المتوسطة والغزيرة، حيث تأثرت البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بامتداد منخفض في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى تكاثر السحب الركامية وهطول الأمطار على فترات. 

وسجلت مناطق أبوظبي والعين والظفرة هطول أمطار منذ ساعات الصباح الأولى، تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح. ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر خلال التقلبات الجوية. 
وشهدت الدولة أمس، طقساً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، تخللته سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة، فيما كانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة أحياناً، ما ساهم في إثارة الغبار ببعض المناطق المكشوفة. 
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر الحالة الجوية غير المستقرة خلال الأيام المقبلة، حيث يشهد اليوم الأحد طقساً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع نشاط في الرياح الشمالية الشرقية إلى الجنوبية الشرقية، وقد تكون مثيرة للغبار وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، فيما يصبح البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج خاصة مع السحب.

أما يوم غدٍ الاثنين، فتتراجع حدة الحالة نسبياً، مع طقس غائم جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً، وفرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية خلال النهار، مع أجواء رطبة ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بينما يبقى البحر خفيفاً إلى متوسط الموج.
ويستمر التحسن التدريجي يوم الثلاثاء، حيث يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً، مع بعض السحب جنوباً، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر، الذي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي.

استقرار نسبي
في يوم الأربعاء، تعود الأجواء إلى الاستقرار النسبي، مع طقس صحو إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب على المناطق الجنوبية، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية وتكون مثيرة للغبار، وقد تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، خاصة على المناطق المكشوفة، بينما يصبح البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى مضطرب في بحر عُمان.

