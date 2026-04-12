توقعات حالة الطقس خلال اليوم في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في الدولة خلال اليوم الأحد.

ودعا الأرصاد إلى توخي الحذر حيث أشار إلى توقعاته بتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة تستمر حتى يوم غد الاثنين الموافق 13 أبريل. وفق حسابه الرسمي على منصة إكس.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً وغائماً أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.