شرطة أبوظبي توجه نداء للجمهور

شرطة أبوظبي
12 ابريل 2026 20:49

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الجمهور إلى ضرورة عدم إقامة أي مسيرات أو تجمعات احتفالية إلا بتنظيم مسبق من الجهات المختصة، مؤكدة أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة للحفاظ على السلامة العامة وتفادي أي سلوكيات قد تعرّض الأرواح والممتلكات للخطر.

وشددت على أن تنظيم الفعاليات بشكل قانوني يسهم في تعزيز الأمن والانسيابية المرورية، داعية أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، بما يعكس الوعي والمسؤولية المجتمعية.

ونبهت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي إلى خطورة إقامة المسيرات والتجمعات العشوائية على الطريق أو الخروج من نوافذ المركبة وفتحة السقف حيث ثُعد مخالفة مرورية. وتنص المادة 1 "قيادة المركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر" مخالفة قدرها 2000 درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة 60 يوماً، والمادة 94 من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على "سير المركبات في مسيرات دون تصريح أو في غير الأحوال المصرح لها 500 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة 15 يوماً للمركبات الخفيفة".

المصدر: وام
