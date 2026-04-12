«قادة الغد» يناقش التحول الرقمي ومتطلبات المستقبل

دبي (الاتحاد)



نظّم مجلس شباب مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الاجتماع الثاني لـ «مجلس قادة الغد»، بحضور قيادات المؤسسة ومشاركة نخبة من الكوادر الشابة، في إطار جهود المؤسسة لتمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم في صياغة الرؤى المستقبلية للقطاع الصحي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات في الاستثمار في طاقات الشباب، وإعداد قيادات المستقبل.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تمكين الشباب يمثّل أحد المرتكزات الاستراتيجية في مسيرة تطوير المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن المؤسسة تحرص على توفير منصات تفاعلية تتيح للشباب المشاركة الفاعلة في طرح الأفكار واستشراف مستقبل الخدمات الصحية.

من جهتها، أكدت آمنة الحمادي، رئيس مجلس شباب مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مبادرة «مجلس قادة الغد» تشكّل منصة حيوية لتعزيز الحوار المباشر بين القيادات والشباب داخل المؤسسة، بما يتيح طرح الأفكار والرؤى وإطلاق المبادرات التطويرية التي يقودها الشباب.

وتضمّن برنامج المجلس عدداً من الفقرات التفاعلية التي ركّزت على تمكين الشباب وتعزيز دورهم في تطوير العمل المؤسسي، حيث شهد عرضاً لأبرز إنجازات مجلس شباب المؤسسة خلال عام 2025، إلى جانب إطلاق حزمة جديدة من المشاريع المبتكرة ضمن مبادرة «شباب +».



المستقبل

وركّز المجلس بشكل خاص على موضوعي القيادة والتحول الرقمي باعتبارهما من المحاور الأساسية في إعداد القيادات الشابة القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، حيث تسهم هذه النقاشات في تعزيز الحوار التفاعلي بين الشباب وقيادات المؤسسة، وتحفيزهم على الاستفادة من الفرص التدريبية وتطبيق مخرجاتها، بما يدعم الابتكار والتطوير المستمر.