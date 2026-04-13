"رأس الخيمة للمواصلات" تدشّن نظام معلومات الركاب اللحظية

دشنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات نظام لوحات معلومات الركاب اللحظية "Real Time Passenger Information" والتي تعمل بالطاقة الشمسية في عدد من محطات الحافلات العامة في مختلف مناطق الإمارة، في إطار جهودها المتواصلة لتطوير منظومة النقل العام وتعزيز مفاهيم التنقل الذكي والمستدام.

وانطلقت المرحلة الأولى من المشروع من محطة منار مول باعتبارها أول محطة يتم فيها تركيب وتشغيل اللوحة الذكية، على أن يتم التوسع في تنفيذ المشروع تدريجياً ليشمل بقية محطات النقل العام في الإمارة، بما يمكن المتعاملين من الاطلاع على بيانات الرحلات ومواعيد وصول الحافلات بشكل مباشر وآني، ويسهم في تسهيل التنقل ورفع كفاءة تجربة مستخدمي النقل العام.

ويأتي هذا المشروع ضمن توجهات الهيئة نحو تطوير البنية التحتية الذكية للنقل العام، وتبني حلول مبتكرة تواكب أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم مستهدفات حكومة رأس الخيمة ورؤية الإمارة 2030 في بناء منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة ومرونة.

ويعتمد نظام لوحات معلومات الركاب اللحظية على تقنية الحبر الإلكتروني "E-Ink" التي تتيح عرض معلومات الحافلات بشكل لحظي، بما في ذلك أوقات الوصول الفعلية، ومعلومات المسارات، والتحديثات التشغيلية المباشرة، من خلال شاشة عالية الوضوح والتباين تظل قابلة للقراءة حتى في ضوء الشمس المباشر وفي مختلف الظروف الجوية.

ويسهم هذا النظام في تمكين المتعاملين من الاطلاع على معلومات الرحلات لحظة بلحظة، الأمر الذي يساعدهم على التخطيط الأفضل لرحلاتهم وتقليل فترات الانتظار، بما يعزز من كفاءة الخدمة ويرتقي بتجربة مستخدمي النقل العام في الإمارة.

وأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن تشغيل نظام لوحات معلومات الركاب اللحظية خطوة نوعية ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير منظومة النقل العام، وتعزيز تجربة المتعاملين من خلال توفير معلومات لحظية دقيقة وسهلة الوصول، بما يسهم في دعم التحول نحو منظومة نقل أكثر ذكاءً واستدامة.

وأشار إلى أن النظام يعتمد على تقنيات مستدامة تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية دون الحاجة إلى أي مصادر كهربائية خارجية، مع بطاريات داخلية تضمن استمرارية التشغيل على مدار الساعة وفي مختلف الظروف التشغيلية، ما يعكس التزام الهيئة بتطوير بنية تحتية ذكية وصديقة للبيئة.

وأوضح أن هذه التقنية تمتاز بانخفاض متطلبات الصيانة وطول عمرها التشغيلي، إضافة إلى اعتمادها على المنصة المعلوماتية الحالية للهيئة دون الحاجة إلى بنية تحتية إضافية أو تكاليف تشغيلية مرتبطة بالاتصال أو الطاقة، بما يعزز كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة.