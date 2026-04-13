ورش «منبر المستقبل الافتراضي» تناقش الارتقاء بالأداء الشرطي

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز استشراف المستقبل وبالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، ورش منبر المستقبل الافتراضي، بعنوان «مرصد شرطة المستقبل»، والذي يهدف إلى التعريف بالأساليب العلمية الحديثة، وتطبيقاتها الشرطية التي يمكن استخدامها للارتقاء بالأداء الأمني والشرطي من خلال قراءة المتغيرات الداخلية والخارجية والمبنية على رصد الإشارات وتحليلها، مما يسهم في بناء سيناريوهات تحاكي المستقبل.

وجاء تنظيم الورشة عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد، بمشاركة أكثر من 304 مشاركين من الضباط والمدنيين للفئات الإشرافية، بالإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومكاتب التطوير المؤسسي للقطاعات، واللجان والمجالس وفرق العمل في القوة.

وأوضح العميد الدكتور خبير حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، أن تنظيم ورش منبر المستقبل الافتراضي، يهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستشراف والجاهزية للمستقبل، وإعداد نخبة من الموظفين في مختلف القطاعات الأمنية، تمكنهم من تطوير منهجية الفكر الاستشرافي وتطبيق الأدوات اللازمة لاستشراف وتصميم المستقبل والاستعداد له، ومواكبة التغيرات المتسارعة، بما يعزز القدرات الأمنية على فهم التحديات وإيجاد الحلول الاستباقية.