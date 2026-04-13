إصدار الدليل الوطني للأغذية والمشروبات المدرسية

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

أصدرت الجهات الصحية في الدولة الدليل الوطني للأغذية والمشروبات في البيئة المدرسية، لمساعدة إدارات المدارس وموردي الأغذية والقائمين على تقديمها على اتخاذ الخيارات الأفضل، للتأكد من حصول الطلاب على مجموعة متنوعة من الأغذية والمشروبات الصحية والمغذية خلال اليوم الدراسي.

ويساعد الدليل الطلاب، على تطوير عادات غذائية صحية، وضمان حصولهم على الطاقة والتغذية التي يحتاجون إليها طوال اليوم الدراسي.

وأكد الدليل، الذي اطلعت عليه (الاتحاد)، أهمية توفير مكونات غذائية صحية تناسب أعمار الطلاب وتعزيز النمو البدني والذهني للطلاب، وتوفير العناصر الغذائية الضرورية للنمو، وتقديم الوجبات المتوازنة لتحسين مستويات التركيز والذاكرة، مما يرفع التحصيل الدراسي، وتساهم في الحد من السمنة وسوء التغذية، وترسخ عادات غذائية صحية مستدامة.

ويتضمن توفير معلومات عملية موثقة حول مفاهيم وتوصيات التغذية المهمة لتعزيز سلوكيات الأكل الصحي لطلبة المدارس، وتحديد الاشتراطات والمعايير التي يجب مراعاتها أثناء عملية توريد وإنتاج وتخزين الأطعمة والمشروبات لضمان قيمتها الغذائية وسلامتها.

كما يحدد آلية التعامل مع الأطعمة والمشروبات التي تباع أو تقدم أو يتم الترويج لها في حرم المدرسة، بالإضافة إلى ضمان تكامل الجهود بين الجهات المعنية دون أي تعارض مع الأنظمة والإجراءات المعمول بها على المستويين الوطني والمحلي في مجال سلامة الأغذية، والتي تبقى من اختصاص الجهات المختصة.

ووحد الدليل المعايير المستخدمة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية في الدولة، ونظم آلية متابعة تطبيق الدليل بما يضمن تعزيز الجوانب الصحية والغذائية للطلبة، بالإضافة إلى توضيح أدوار ومسؤوليات كل من السلطات المحلية والجهة الاتحادية في مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم.

وأعلن الدليل، أن المبادئ الإرشادية الواردة في الوثيقة تطبق على المدارس الحكومية والخاصة والمستقلة والمهنية والمراكز الخاصة بأصحاب الهمم في جميع أنحاء الدولة، وموردي الأغذية، وأي جهة تدير أو تتعامل مع الأغذية في المقاصف المدرسية.

ومنح الدليل، الجهات المحلية 4 مهام، هي: الإشراف على التزام المدارس بالمعايير الصحية والتغذاوية الواردة في الدليل، وتحديد الجهات المسؤولة عن المتابعة والرقابة داخل الإمارة، ووضع الإجراءات والجزاءات المناسبة لضمان الالتزام، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية في حال وجود أي مخالفات.

وتتولى الجهات المحلية، جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتطبيق الدليل، ورفع تقارير دورية إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع تتضمن على الأقل، مستوى التزام المدارس بتطبيق المعايير، ونتائج المتابعة والزيارات الميدانية، والإجراءات التصحيحية المتخذة والمخالفات المرصودة، فضلاً عن المقترحات والمبادرات التطويرية لتعزيز التطبيق.

وصنف الدليل المقاصف المدرسية، إلى 3 أنواع، هي: مقاصف لبيع وتوزيع المواد الغذائية المعبأة، وأخرى لتحضير السندويتشات (الكافتيريا)، وثالثة تحتوي على المطابخ (المطعم).

وكلف الدليل، المدارس بـ 13 مسؤولية، تنص على ضرورة أن تمتثل الخدمات الغذائية في المدرسة بشكل كامل للمعايير والاشتراطات المحددة، على أن يلبي المقصف المدرسي كافة مواصفات واشتراطات الأغذية والسلامة والنظافة، كما هو محدد، ويدرب المسؤول عن المقصف المدرسي، على الاشتراطات الغذائية والنظافة.

كما يتوجب على موردي المواد الغذائية توفير تصريح ساري المفعول من البلديات المحلية لتزويد المدارس بالأغذية والمشروبات وفقاً للمعايير والاشتراطات المنصوص عليها، ويتقيد المقصف المدرسي بجميع اللوائح الحالية واشتراطات التفتيش، على أن تتحقق إدارة المدرسة بشكل دوري من توافق المنتجات مع الاشتراطات الغذائية المدرجة.

ويتاح إمكانية اطلاع الآباء على قائمة المقصف، مع توثيق جميع الشكاوى المتعلقة بالأغذية والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وتراجع جميع الأدوار والمسؤوليات المدرجة في الدليل الوطني للأغذية والمشروبات المقدمة في البيئة المدرسية.

وتطرق الدليل إلى أدوار موردي الأغذية ومسؤولياتهم، حيث يلزمهم استخراج تصريح ساري المفعول، والامتثال للمعايير الغذائية المنصوص عليها بشكل مستمر وصارم، وتقييم غذائي لجميع الأطعمة حسب العناصر والكمية المستخدمة، وتقديم المعلومات إلى المدارس أو أي جهة تنظيمية عند الاقتضاء.

ويعاد تقييم المعلومات الغذائية عند تغيير المنتجات، أو العناصر، أو النسب أو إحجام الحصص، وتنفذ شروط التعاقد مع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية المعنية فيما يتعلق بعمليات التوريد لها، وكذلك يتم التنسيق مع إدارات المؤسسات للتعرف على الاحتياجات الغذائية الفردية والاختلافات بين الطلاب وتلبية الاشتراطات، فضلاً عن استيفاء جميع اشتراطات اللياقة الصحية لمتداولي الأطعمة الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

وحظر الدليل الوطني للتغذية والمشروبات في المدارس قائمة من الأطعمة والمواد المسببة للحساسية، تشمل جميع المشروبات المحلاة، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات الخفيفة، وأيضاً الشاي والقهوة والحلوى الصلبة واللينة والعلكة والمصاصات، فضلاً عن منع أنواع الشوكولاتة أو شوكولاتة البسكويت.

كما يمنع تقديم الأطعمة المقلية ورقائق البطاطس والبطاطس المقلية والكعك والدونات، وكذلك المكسرات وأي شيء يحتوي على آثار المكسرات، بما في ذلك معاجين المكسرات والبسكويت الذي يحتوي على المكسرات، بالإضافة إلى اللحوم المصنعة «المرتديلا والنقانق».