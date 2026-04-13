«طرق الشارقة» تعزّز منظومة تنقّل آمن ومستدام للأسرة

الشارقة (الاتحاد)

تواصل هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة ترسيخ منظومة تنقل آمنة ومستدامة تُجسّد رؤيتها في بناء بيئة حضرية متكاملة تضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياتها، وذلك تزامناً مع «عام الأسرة 2026».

وأكدت الهيئة أن جهودها خلال «عام الأسرة 2026» تُمثّل امتداداً لمسيرة تطويرية متواصلة شهدت تحولات نوعية في البنية التحتية للطرق، ومنظومة النقل العام، وأنظمة السلامة المرورية، إلى جانب التوسع في الحلول الذكية والممارسات المستدامة التي عزّزت كفاءة الشبكة المرورية، ورفعت مستوى الأمان.

وأضافت أن مشاريع التطوير المستمرة تشمل تعزيز معابر المشاة في الأحياء السكنية ومحيط المدارس والمرافق الحيوية، وتحديث اللوحات الإرشادية ووسائل التهدئة المرورية في المواقع ذات الكثافة السكانية.

وبيّنت «الهيئة» أن اعتماد أنظمة مرور ذكية مدعومة بأحدث التقنيات أسهم في تحسين انسيابية الحركة، وتقليل الاختناقات المرورية، ورفع كفاءة إدارة التقاطعات.