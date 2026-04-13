علوم الدار

تفعيل «المواقف المدفوعة» بقطاعات جديدة في مصفح

تعزيز انسيابية الحركة المرورية في المناطق الحيوية (من المصدر)
14 ابريل 2026 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «كيو موبيليتي» تفعيل نظام المواقف المدفوعة في قطاعات جديدة بمنطقة مصفح في مدينة أبوظبي، بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، وذلك استكمالاً لخطة التوسع التي بدأت في يناير 2026.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتنظيم استخدام المواقف العامة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في المناطق الحيوية بالإمارة.

المرحلة الثانية
تشمل المرحلة الثانية من نظام المواقف المدفوعة في منطقة مصفح القطاعات M7، وM8، وM9، وM14، وM15، وإجمالي عدد المواقف التي سيتم تفعيلها ضمن نطاق هذه المرحلة 10.010 مواقف، بالإضافة إلى مواقف مخصصة لأصحاب الهمم، بما يعكس التزام الشركة بالشمولية والمسؤولية المجتمعية، لضمان سهولة الوصول وراحة جميع المستخدمين.
وتعد منطقة مصفح واحدة من أبرز المناطق الصناعية والتجارية في أبوظبي، حيث تشهد كثافة مرورية مرتفعة نتيجة تنوع الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتوافد أعداد كبيرة من العاملين والزوار يومياً. وباعتبارها مركزاً رائداً للصناعة والاستثمار، تبرز أهمية الإدارة الفعالة لمواقف المركبات. ومع تزايد الطلب على المواقف العامة، ظهرت تحديات تتعلق بصعوبة إيجاد المواقف والوقوف العشوائي، الأمر الذي يؤثر على انسيابية الحركة ويحدّ من كفاءة التنقل داخل انسيابية الحركة
ويأتي تطبيق نظام المواقف المدفوعة في مرحلته الثانية لمواجهة هذه التحديات من خلال تنظيم استخدام المواقف، والحد من الازدحام، وتحسين انسيابية حركة المركبات، بما يسهل الوصول إلى المنشآت المختلفة، ويعزز السلامة المرورية. كما تسهم هذه الخطوة في دعم النشاط الاقتصادي من خلال تسهيل حركة الزوار والعاملين وتحفيز الحركة التجارية، وخلق بيئة عمل أكثر تنظيماً وكفاءة.

موعد التطبيق 
سيتم تطبيق هذا النظام اعتباراً من الاثنين المقبل برسوم قدرها درهمان (2 درهم) للساعة الواحدة للمواقف الفرعية المشمولة بالتطبيق. ويمكن سداد الرسوم عبر مجموعة من القنوات الرقمية، تشمل تطبيقي «درب» و«تم»، إضافة إلى الرسائل النصية القصيرة وأجهزة الدفع المتوافرة في المنطقة، بما يوفر تجربة استخدام مرنة وسلسة.

