الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أطلقته «البلديات والنقل».. استطلاع يرصد جودة حياة ورفاه سكان إمارة أبوظبي

توفير مرافق عصرية راقية تواكب تطور إمارة أبوظبي (من المصدر)
14 ابريل 2026 01:21

هالة الخياط (أبوظبي) 

دعت دائرة البلديات والنقل أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي إلى المشاركة في استطلاع «جودة الحياة» الذي أطلقته مؤخراً دائرة تنمية المجتمع، باعتباره أداة محورية تسهم في رسم ملامح المشاريع الحالية والمستقبلية، وتعزيز كفاءة المرافق المجتمعية، بما يتماشى مع تطلعات السكان واحتياجاتهم المتغيرة.
وأكدت الدائرة، عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاستطلاع في دورته السابعة، يمثل رافداً أساسياً لعمليات التخطيط والتطوير، حيث يتيح جمع آراء وملاحظات أفراد المجتمع بشكل مباشر، مما يساعد في تقييم مستوى الرضا عن الخدمات الحالية، وتحديد أبرز التحديات والفرص التي يمكن البناء عليها. كما يسهم في وضع خريطة طريق واضحة تستند إلى بيانات واقعية، تضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة في الإمارة. 
ويكتسب الاستطلاع أهمية خاصة، كونه يعتمد على مشاركة الجمهور بوصفهم «صوت المجتمع» الحقيقي، حيث تتيح آراؤهم تحديد أولويات المشاريع، سواء القائمة أو المستقبلية، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر تأثيراً في الحياة اليومية للسكان. ويشكل بذلك دعماً لنهج تشاركي يعزز من كفاءة اتخاذ القرار ويضمن استدامة التنمية الحضرية.
وأوضحت الدائرة أن نتائج الاستطلاع ستسهم في تطوير خطط العمل الخاصة بها، من خلال تحليل البيانات المستخلصة وربطها بالمؤشرات الحيوية المتعلقة بجودة الحياة، بما يشمل البنية التحتية، والمرافق الترفيهية، والخدمات المجتمعية. كما ستدعم هذه النتائج جهود تحسين الحدائق العامة، وتطوير المساحات المفتوحة، وتعزيز المراكز الرياضية، وتوسيع خيارات الأنشطة التي تلبي مختلف الفئات العمرية. 
وفي هذا السياق، يشكل الاستطلاع أداة فعالة لتوجيه الاستثمارات المستقبلية نحو مجالات الرفاهية والصحة المجتمعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر حيوية واستدامة في أبوظبي. كما يعكس التزام الدائرة بتبنِّي أفضل الممارسات العالمية في التخطيط الحضري، والتي تضع الإنسان في صميم عملية التنمية.
وجددت دائرة البلديات والنقل دعوتها لجميع أفراد المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في الاستطلاع، مؤكدة أن كل رأي يسهم في إحداث فرق حقيقي، ويساعد في تطوير خدمات ومرافق تلبي تطلعات السكان، وترتقي بجودة الحياة في الإمارة إلى مستويات متقدمة.

أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
الإمارات
جودة الحياة
دائرة تنمية المجتمع
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©