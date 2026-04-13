محمد الشرقي يشهد محاضرة «سباق الذكاء الاصطناعي: من الشريحة الضوئية إلى القوة الاقتصادية»

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار العلمي، ودعم الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في بناء اقتصادٍ رقمي تنافسي قائم على المعرفة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في سباق الذكاء الاصطناعي عالميًا.

جاء ذلك خلال حضور سموه، في مجلس محمد بن حمد الشرقي، جلسة بعنوان «سباق الذكاء الاصطناعي: من الشريحة الضوئية إلى القوة الاقتصادية»، قدّمتها البروفيسورة هدى الخزيمي، مستشارة استراتيجية في الاقتصاد والاستثمار، ونائب العميد المشارك لترجمة البحوث والابتكار وأستاذ مساعد في الهندسة بجامعة نيويورك أبوظبي، والدكتور كنيش القبيسي، الباحث الإماراتي المتخصص في التكنولوجيا المتقدمة.





ونوّه سموّه، إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات العلمية والمعرفية التي تسهم في استشراف المستقبل، ودعم سموه المستمر للمشاريع التي تعزّز حضور الإمارة في القطاعات المعرفية والتكنولوجية المتقدمة.

وتناولت الجلسة عددًا من المحاور أهمها، التطور المتسارع في تقنيات الشرائح المتقدمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة الضوئية، ودورها في إعادة تشكيل مستقبل الحوسبة ومراكز البيانات، إلى جانب الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية لهذا التطور، وكيف تحوّلت تقنيات الرقائق من مختبرات البحث إلى أدوات قوة صناعية واقتصادية مؤثرة في موازين التنافس العالمي.





وأشارت البروفيسورة هدى الخزيمي، خلال الجلسة، إلى أن سباق الذكاء الاصطناعي بات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة الدول على تطوير منظوماتها التقنية والاستثمارية، مؤكدةً أن بناء السيادة الرقمية يتطلب استراتيجيات متكاملة تجمع بين الابتكار العلمي، وتطوير الكفاءات، وتعزيز البنية التحتية التقنية.

واستعرض الدكتور كنيش القبيسي مشروعه العلمي المبتكر لتطوير شريحة كهروضوئية تعتمد على ضوء الليزر لتسريع العمليات الحسابية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، مع تحقيق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، موضحًا أن هذه التقنية تمثل نقلة نوعية في مستقبل الحوسبة الذكية ومراكز البيانات.





من جانبه، أكّد سعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، حرص المجلس بتوجيهات سمو ولي عهد الفجيرة، على استضافة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات العلمية والتقنية، بما يسهم في تعزيز الحوار المعرفي حول القضايا المستقبلية، ويدعم نشر الوعي بأهمية التكنولوجيا ودورها في التنمية المستدامة.

وحضر الجلسة سعادة سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة، ورائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، وعدد من المسؤولين والمتخصصين والمهتمين بقطاع التكنولوجيا والابتكار، وجمع من الشباب.