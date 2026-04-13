«في وقتك بركة» ترسّخ ثقافة التطوّع المؤسسي في الجهات الحكومية الاتحادية

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة تمكين المجتمع، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومؤسسة الإمارات، مبادرة «في وقتك بركة»، في خطوة تجسّد توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية المؤسسية، وتعزيز دور الجهات الحكومية في خدمة المجتمع بصورة مباشرة ومستدامة، بما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك ومتلاحم.

وتهدف المبادرة إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من توظيف وقتهم وخبراتهم في مبادرات مجتمعية نوعية، تسهم في دعم مسيرة التنمية، وتعزّز قيم العطاء والانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وترتكز المبادرة على جعل العمل التطوعي جزءاً أصيلاً من منظومة العمل الحكومي.

كما تتضمن المبادرة تطوير آليات عملية تدعم ثقافة التطوع داخل الجهات الحكومية، عبر ربط الإجازات التطوعية بنظام إدارة الأداء للموظفين.

وقالت عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع: «تجسّد مبادرة «في وقتك بركة» إيمان دولة الإمارات بأن بناء المجتمع مسؤولية مشتركة، وأن العمل الحكومي لا يقتصر على تقديم الخدمات، بل يمتد ليكون شريكاً فاعلاً في خدمة المجتمع. ومن خلال هذه المبادرة، نعمل على تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من توجيه خبراتهم وقدراتهم نحو مبادرات مجتمعية نوعية، تعزّز قيم التكافل والتلاحم، وتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة».