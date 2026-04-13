«فخورين بالإمارات».. رسائل وطنية عند «كورنيش القواسم»

رأس الخيمة (وام)

برعاية وحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، الرئيس الفخري لمفوضية كشافة رأس الخيمة، نظمت المفوضية، أمس، حملة وطنية «فخورين بالإمارات»، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز روح الانتماء والولاء، وترسيخ القيم الوطنية لدى أفراد المجتمع.

وشهد الفعالية كل من سالم راشد المفتول آل علي وسلطان بن يعقوب الزعابي، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، والمهندس محمد حسن الشمسي، رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة رأس الخيمة، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، وجمع غفير من الجمهور من مختلف الأعمار.

وقام الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، يرافقه المسؤولون، بتوزيع أعلام الدولة على الجمهور من أمام سارية العلم علي كورنيش القواسم برأس الخيمة، بمشاركة فاعلة من منتسبي الكشافة والمتطوعين الذين جسدوا بجهودهم مظاهر الفخر بالهوية الوطنية، والاعتزاز بالقيادة الرشيدة.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لرفع العلم تمثل رسالة وطنية سامية تعزز معاني الهوية، وتؤكد أن دولة الإمارات ستبقى نموذجاً للتلاحم والاعتزاز والإنجاز المستمر.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، إن حملة «فخورين بالإمارات» تجسد أسمى معاني الولاء لهذا الوطن الغالي، وتبرهن على حرص أبنائه على التعبير عن حبهم لقيادتهم، وإن غرس هذه القيم في نفوس الأجيال مسؤولية مشتركة، ونحن نثمن جهود مفوضية كشافة رأس الخيمة في تنظيم هذه المبادرات التي ترسخ روح الاتحاد.

وأوضحت مفوضية كشافة رأس الخيمة، أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها المجتمعية الرامية إلى بث روح الإيجابية والتلاحم بين أفراد المجتمع، لاسيما في المناسبات الوطنية التي تعكس وحدة الصف بين القيادة والشعب.

واختتمت الحملة وسط تفاعل جماهيري واسع، حيث أعرب المشاركون عن سعادتهم بهذه المبادرة التي أتاحت لهم الفرصة للتعبير عن فخرهم بمسيرة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في المجالات كافة.