«أوقاف دبي» تدعم مؤسسة الجليلة بـ1.6 مليون درهم

14 ابريل 2026 01:20

دبي (الاتحاد)

قدمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، دعماً مالياً بقيمة 1.6 مليون درهم لمؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»؛ وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الحالات الإنسانية المرضية، لاسيما من الأطفال ومرضى الفشل الكلوي، وتعزيز المبادرات الصحية المستدامة.
ويأتي هذا الدعم للإسهام في علاج الأطفال المرضى، وتوفير العناية الصحية اللازمة لهم، من خلال «صندوق الطفل»، إلى جانب دعم «مبادرة عاون» التي تُعنى بتوفير الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي للمقيمين في دولة الإمارات والحالات الإنسانية الأخرى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى وأسرهم، وتمكينهم من الحصول على العلاج اللازم.
 وأكد فهد البناي، رئيس قسم المصارف الوقفية في المؤسسة، أن هذا الدعم يأتي ضمن «مصرف الصحة» في المؤسسة، الذي يوجّه ريعه لدعم القطاع الصحي في المجتمع ومساندة المرضى غير القادرين، مشيراً إلى أن المؤسسة مستمرة منذ سنوات في تقديم الدعم لمؤسسة الجليلة، وذلك في إطار شراكة إنسانية راسخة تهدف إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة المرضى.
وأضاف البناي أن دعم «صندوق الطفل» ومبادرة «عاون» يعكس التزام المؤسسة بتعزيز التكافل المجتمعي، وتوسيع مظلة المستفيدين من ريع الأوقاف، بما يواكب أولويات العمل الإنساني في الدولة، ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة.

