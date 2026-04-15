رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بمنح عبدالله أحمد المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد «درجة وزير»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بمنح معالي الدكتور عبدالله أحمد المندوس «درجة وزير»، على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

يُعد معالي الدكتور عبدالله أحمد المندوس من أبرز القيادات الإماراتية في قطاع الأرصاد الجوية على المستويين الإقليمي والدولي، ويشغل منصب رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى جانب منصبه مديراً للمركز الوطني للأرصاد.

وساهم معاليه في تطوير منظومة العمل في قطاع الأرصاد بالدولة، وتعزيز بنيته التحتية التقنية، بما يدعم دقة التنبؤات الجوية ويعزز جاهزية الدولة للتعامل مع التغيرات المناخية، إلى جانب الإشراف على برامج وطنية متقدمة في مجالات علوم الاستمطار وتعديل الطقس.

وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الأرصاد الجوية من جامعة بلغراد بصربيا، ودرجة الماجستير في الأرصاد الجوية من جامعة ويتواترسراند بجنوب أفريقيا، ودرجة البكالوريوس في الأرصاد الجوية من جامعة سانت لويس بالولايات المتحدة الأميركية.