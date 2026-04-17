حجز مركبات في دبي بسبب استعراضات خطرة خلال هطول الأمطار

إحدى السيارات التي تم ضبطها (من المصدر)
18 ابريل 2026 00:54

دبي (الاتحاد)

قال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الدوريات المرورية تمكّنت من ضبط عدد من المركبات قام سائقوها بأعمال استعراض خطرة وفوضى أثناء هطول الأمطار في مناطق عدة من الإمارة، في سلوكيات مرورية تهدد سلامة مُستخدمي الطريق وتعرض حياتهم للخطر.
وأوضح العميد جمعة بن سويدان أن بعض السائقين استغلوا أوقات الأجواء الماطرة لممارسة القيادة الاستعراضية والانحراف المفاجئ بالمركبات وإحداث الفوضى على الطرق، رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها شرطة دبي بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور وتوخي الحذر أثناء القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأشار إلى أن هذه السلوكيات تعد من أخطر الممارسات المرورية، خاصة في ظل انزلاق الطرق وانخفاض مستوى التماسك بين الإطارات وسطح الطريق أثناء الأمطار، ما يزيد من احتمالية فقدان السيطرة على المركبة ووقوع حوادث مرورية جسيمة قد تسفر عن إصابات بليغة أو وفيات.

