السبت 18 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
6 ضوابط لتنظيم عمل الحضانات خلال العودة للتعليم الحضوري

مبنى وزارة التربية والتعليم (من المصدر)
18 ابريل 2026 00:54

دينا جوني (أبوظبي)

حددت وزارة التربية والتعليم 6 ضوابط إلزامية لتنظيم عمل الحضانات خلال العودة التدريجية للتعليم الحضوري على مستوى الدولة الأسبوع المقبل، ضمن إجراءات تهدف إلى ضمان سلامة الأطفال واستمرارية تقديم خدمات الرعاية والتعليم بكفاءة.
نصّت الضوابط على اقتصار تسليم واستلام الأطفال على البوابات الخارجية مباشرة، مع منع دخول الزوار والموردين بشكل كامل، إلى جانب حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات أو تجمعات داخلية، مع تقليص مدة تواجد أولياء الأمور إلى الحد الأدنى للضرورة.
كما ألزمت الحضانات بالاحتفاظ بسجل يومي محدّث يوثق بيانات الطفل وولي الأمر وأوقات الحضور والانصراف التفصيلية، إضافة إلى التقيد بالنسب المعتمدة لعدد المشرفين مقابل عدد الأطفال، بما يضمن القدرة على تنفيذ عمليات الإخلاء بكفاءة وتوفير احتياجات الأطفال.
وشملت الضوابط أيضاً الإشراف المباشر والمستمر من قبل مقدمي الرعاية طوال فترة تواجد الأطفال، مع حظر ترك أي طفل من دون مراقبة تحت أي ظرف، إلى جانب توفير عربات إخلاء مخصّصة للأطفال الرضع تكون جاهزة للاستخدام الفوري في حالات الطوارئ.
وأكدت الوزارة ضرورة أن يكون جميع العاملين في الحضانات على دراية ببيانات الاتصال الخاصة بأولياء الأمور، بما يعزّز سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة استئناف العودة التدريجية للتعليم الحضوري في الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وفق إجراءات تضمن سلامة الطلبة وأسرهم وكافة الكوادر التعليمية والإدارية، وتدعم استمرارية العملية التعليمية بكفاءة.
وأوضحت أن المرحلة الأولى تشمل إعادة تشغيل فئات محددة من الحضانات وفق قائمة معتمدة، تضم الحضانات في مقار الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والحضانات في المباني التجارية، مع تمكين الحضانات الأخرى من تقديم خدمات الرعاية المنزلية وفق الضوابط المعتمدة.
وبيّنت الوزارة أن رياض الأطفال والمدارس يمكنها الجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بُعد، على أن يتم تطبيق نمط تعليمي واحد للشعبة الدراسية الواحدة، فيما يشترط لاستئناف التعليم الحضوري الحصول على موافقة الجهات المختصة واستيفاء كافة المتطلبات الإلزامية.
كما قررت الوزارة تعليق خدمة النقل المدرسي خلال المرحلة الأولى من العودة التدريجية في جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، إلى حين صدور تعليمات رسمية لاحقة.
وفي ما يتعلق بالتواصل مع أولياء الأمور، شددت الوزارة على ضرورة اطلاعهم على جميع الضوابط والتعليمات المعتمدة والتأكد من إدراكهم لمسؤولياتهم، إلى جانب توفير قنوات تواصل مباشرة وواضحة للحالات الطارئة، واستلام إقرار أو تعهد موقع من ولي الأمر أو الوصي للراغبين في عودة أبنائهم إلى التعليم الحضوري.

الإمارات
الحضانات
وزارة التربية والتعليم
سلامة الأطفال
