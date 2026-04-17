«إسلامية دبي»: الالتزام ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المجتمعي

دبي (الاتحاد)

نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي محاضرة توعوية بعنوان «مسؤوليتنا تجاه وطننا في الأزمات» تحت شعار «معاً ننهض»، وذلك لصالح موظفي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، عبر تقنية الاتصال المرئي، قدّمها الشيخ محمد حسن الطاهر، وبمشاركة فاعلة تخطت (80) مشاركاً.

وهدفت المحاضرة إلى ترسيخ مفاهيم المسؤولية الوطنية وتعزيز القيم الدينية والوظيفية، من خلال عدة محاور رئيسة، أبرزها التأصيل الشرعي للتعامل مع الأزمات باعتبارها سنناً تستوجب الصبر والثبات والتوكل على الله، مع أهمية نشر ثقافة التفاؤل والأمل.

كما أكدت على خطورة الشائعات وضرورة التثبت من المعلومات.