السبت 18 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إسلامية دبي»: الالتزام ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المجتمعي

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
18 ابريل 2026 00:52

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
6 ضوابط لتنظيم عمل الحضانات خلال العودة للتعليم الحضوري
سفير إثيوبيا لدى الدولة: علاقاتنا مع الإمارات شراكة استراتيجية متنامية

نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي محاضرة توعوية بعنوان «مسؤوليتنا تجاه وطننا في الأزمات» تحت شعار «معاً ننهض»، وذلك لصالح موظفي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، عبر تقنية الاتصال المرئي، قدّمها الشيخ محمد حسن الطاهر، وبمشاركة فاعلة تخطت (80) مشاركاً.  
وهدفت المحاضرة إلى ترسيخ مفاهيم المسؤولية الوطنية وتعزيز القيم الدينية والوظيفية، من خلال عدة محاور رئيسة، أبرزها التأصيل الشرعي للتعامل مع الأزمات باعتبارها سنناً تستوجب الصبر والثبات والتوكل على الله، مع أهمية نشر ثقافة التفاؤل والأمل. 
كما أكدت على خطورة الشائعات وضرورة التثبت من المعلومات.

إسلامية دبي
دبي
الإمارات
الوعي المجتمعي
التلاحم المجتمعي
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: حصار موانئ إيران مستمر حتى إبرام اتفاق
18 ابريل 2026
مبنى تعرض لغارة روسية بطائرة مسيرة في زابوروجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
أوكرانيا: مستعدون للمشاركة بأي حوار لإنهاء الحرب
18 ابريل 2026
مبنى مدمر في مدينة النبطية جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل «دقيقة ومفصلية»
18 ابريل 2026
محال تجارية محترقة جراء المعارك التي دارت في وقت سابق في الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ممارسات «الإخوان» في السودان تطيل أمد الحرب
18 ابريل 2026
سيارتان أحرقهما مستوطنون في الضفة الغربية - أرشيفية
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون سيارات ومنازل فلسطينية في الضفة
18 ابريل 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©