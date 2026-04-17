الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تشهد تقلبات جوية من السبت إلى الأربعاء

17 ابريل 2026 23:10

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة، اعتباراً من يوم غدٍ السبت وحتى 22 أبريل الجاري، تقلبات جوية متفاوتة تتراوح بين الأجواء المستقرة نسبياً وارتفاع في درجات الحرارة في بداية الفترة، وصولاً إلى أجواء مغبرة مع فرص لهطول أمطار وانخفاض في درجات الحرارة منتصف الأسبوع.

وذكر المركز، في بيان، أن طقس يوم غدٍ السبت سيكون صحوا إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تهب الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س. ويكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

يكون طقس يوم الأحد صحواً إلى غائم جزئياً، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة التي تتراوح بين 10 و20 كم/س تصل إلى 30 كم/س فيما يكون البحر خفيف الموج في كل من الخليج العربي وبحر عمان.

يشهد يوم الاثنين طقساً صحواً إلى غائم جزئياً، يتكاثف تدريجياً ليصبح غائماً على السواحل والجزر خلال ساعات الليل، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويتوقع أن يكون الطقس يوم الثلاثاء المقبل غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على السواحل، خاصةً الغربية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرةً الغبار والأتربة على اليابسة، بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/س تصل إلى 40 كم/س. ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، ويضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي، ويكون خفيف الموج في بحر عمان.

يتسم طقس يوم الأربعاء بأنه غائم جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق، خاصةً الغربية والشرقية، وانخفاض في درجات الحرارة. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرةً الغبار والأتربة على اليابسة، بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/س تصل إلى 40 كم/س. ويكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

