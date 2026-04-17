السبت 18 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أسطول الحافلات الخضراء في أبوظبي يقطع 1.3 مليون كيلومتر صديق للبيئة منذ 2024

حافلة من أسطول الحافلات الخضراء في أبوظبي
18 ابريل 2026 00:21

حقق مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، التابع لدائرة البلديات والنقل، إنجازًا نوعيًا بتجاوز أسطول الحافلات الخضراء في الإمارة أكثر من 1.3 مليون كيلومتر صديق للبيئة منذ بدء تشغيله في عام 2024، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول نحو منظومة نقل مستدامة، وترسّخ تبني الحلول الذكية منخفضة الانبعاثات في قطاع النقل.

ويعكس تحقيق أكثر من مليون كيلومتر صديق للبيئة تسارع التوجه نحو منظومة نقل عام قليلة الانبعاثات، إلى جانب التوسع في اعتماد التقنيات النظيفة في القطاع، حيث يضم الأسطول حافلات تعمل بتقنيات خلايا وقود الهيدروجين والطاقة الكهربائية.

وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، إن تجاوز مليون كيلومتر صديق للبيئة يجسد التزام أبوظبي بتسريع التحول نحو منظومة نقل مستدامة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الاستثمار في التقنيات النظيفة وقدرتها على تقديم حلول تشغيلية متقدمة تعزز الكفاءة وترتقي بتجربة المستخدم، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة، أطلق المركز مبادرة "النقل العام إلى العمل" لموظفيه، وذلك ضمن الاحتفال بـ"يوم النقل العام العالمي" الذي يوافق 17 أبريل من كل عام وينظمه الاتحاد الدولي للنقل العام (uitp)، ويُعد هذا العام أول دورة للاحتفاء به بمشاركة "مدن" وهيئات نقل من مختلف دول العالم لاستعراض تجاربها في تطوير وتعزيز منظومات النقل المستدام.

تهدف المبادرة إلى تشجيع الموظفين على استخدام وسائل النقل العام في تنقلاتهم اليومية، بما في ذلك خدمات الحافلات العامة، بما يعكس تكامل خدمات النقل التي يوفرها المركز، ويسهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز أنماط التنقل المستدام.

وحث المركز على المشاركة الفاعلة في المبادرة واستخدام وسائل النقل العام خلال فترة الحملة دعمًا لأهداف الاستدامة البيئية، وتعزيزًا لريادة الإمارة في مجال التنقل الذكي.

المصدر: وام
الحافلات الخضراء
أبوظبي
مركز النقل المتكامل
أبوظبي للتنقل
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©