الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الطقس صحو إلى غائم جزئيا غداً

أبوظبي
23 ابريل 2026 17:57

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:14، والجزر الأول عند الساعة 12:54.

في بحر عمان، الموج خفيف أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعه 16:11 والمد الثاني عند الساعة 03:19، والجزر الأول عند الساعة 06:09، والجزر الثاني عند الساعة 08:22.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                   الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                    38 25 80 25

دبي                          36 28 70 35

الشارقة                      36 25 70 30

عجمان                       35 25 75 40

أم القيوين                     33 25 75 30

رأس الخيمة                  36 24 75 25

الفجيرة                        36 28 60 30

العـين                          38 28 45 20

ليوا                             38 24 75 25

الرويس                        33 23 85 35

السلع                           30 23 80 35

دلـمـا                           30 25 80 25

طنب الكبرى / الصغرى   25 25 85 40

أبو موسى                     28 24 85 45.

المصدر: وام
«عموميـة لولو» تقر توزيع أرباح بـ 361.5 مليون درهم عن النصف الثاني من 2025
تعرف على الصورة الفائزة بجائزة "وورلد برس فوتو" 2025
برعاية نهيان بن مبارك.. انطلاق بطولة الإمارات الـ19 للياقة البدنية لأصحاب الهمم
نجاح أول عملية استئصال فص رئوي بالروبوت عبر تقنية جديدة في الإمارات
«الجوجيتسو» يحلق بـ4 ميداليات في اليوم الأول من «الألعاب الشاطئية» بالصين
