الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«نعمة» توعي بالحد من الهدر الغذائي

23 ابريل 2026 19:26

أبوظبي (الاتحاد)
شاركت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات «نعمة» في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري في منطقة العين، ويُعد منصة وطنية تجمع الخبراء والمبتكرين وممثلي قطاع الزراعة، لاستشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة.
وتقام دورة هذا العام تحت شعار «منصة إماراتية زراعية شاملة.. نحو استدامة مجتمعية وابتكار عالمي»، بما يعكس توجهاً وطنياً استراتيجياً لتطوير قطاع الغذاء، عبر تمكين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بصفتهم الركيزة الأساسية للإنتاج المحلي، وصولاً إلى تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات الوطنية في قطاع الصناعات الغذائية، بما يضمن استدامة الإمداد الغذائي، ورفع كفاءة المنظومة ككل.

خلال مشاركتها في المعرض، أكدت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة مبادرة «نعمة»، أن المبادرة تولي اهتماماً خاصاً للفقد الذي يحدث في المزارع وخلال مراحل النقل والتوزيع، باعتباره من أبرز التحديات التي تؤدي إلى خسارة كميات كبيرة من الغذاء قبل وصوله إلى المستهلك. وأوضحت أن «نعمة» تعمل على الحد من هذا الفقد من خلال التوعية بأهمية رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز وسائل التخزين وتطوير منظومة النقل، ودراسة إتاحة هذه الحلول المتقدمة لقطاع الزراعة على نطاق أوسع.
وأوضحت "كما ندعم تكثيف برامج إنقاذ الغذاء خلال العام لخفض الفقد في المزارع ولدى الموزعين، بما يسهم في إغلاق الحلقة عبر إعادة توجيه الفائض والاستفادة منه بكفاءة، وتحويل الفاقد إلى موارد ذات قيمة ضمن منظومة غذائية دائرية ومستدامة".

