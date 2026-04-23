الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«عيادات صحة» تفتتح عيادتها المجتمعية في جزيرة السعديات

نورة الغيثي وجانب من الحضور خلال الافتتاح (من المصدر)
24 ابريل 2026 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت «عيادات صحة» التابعة لمجموعة «بيورهيلث» وواحدة من أكبر مُقدّمي خدمات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية في دولة الإمارات، العيادة المجتمعية في جزيرة السعديات، في خطوة تنسجم مع التزامها بإرساء معايير جديدة للرعاية الصحية التي تركّز على المرضى، وتعزّز نهج الوقاية ويسهل الوصول إليها في أبوظبي.
حضر الافتتاح عدد من الشخصيات القيادية في قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، من بينهم الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»، وراشد القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «بيورهيلث»، وسعيد الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»، والدكتورة خديجة المراشدة، الرئيس التنفيذي لـ«عيادات صحة»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وقادة القطاع الصحي.
وقالت الدكتورة فايزة اليافعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «نهنّئ عيادات صحة بمناسبة افتتاح عيادتها الجديدة في جزيرة السعديات، والتي تعكس التزام إمارة أبوظبي بالاستثمار في الرعاية الصحية الأولية بوصفها حجر الأساس لبناء مجتمع أكثر صحة ووقاية، حيث تسهم هذه العيادة في تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات صحية متكاملة تتمحور حول المريض، لتكون الشريك الصحي لأفراد المجتمع وأسرهم في رحلتهم الصحية عبر مختلف مراحل الحياة من خلال تقديم رعاية شخصية وشاملة تحت سقف واحد للفئات العمرية كافة، فيما نواصل في دائرة الصحة - أبوظبي تمكين شركائنا في القطاع الصحي من توسيع نطاق خدماتهم والاقتراب أكثر من أفراد المجتمع».

