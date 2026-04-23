أبرز الأخبار
علوم الدار

«مدينتي أجمل» تعزّز المظهر العام والوعي البيئي في أبوظبي

جانب من إحدى الفعاليات (من المصدر)
24 ابريل 2026 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت بلدية مدينة أبوظبي، سلسلة فعاليات توعوية تحت شعار «مدينتي أجمل»، في عدد من المراكز البلدية، بهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على المظهر العام، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الطابع الجمالي المتميّز لإمارة أبوظبي.
وانطلقت الفعالية في مركز بلدية مصفح، حيث أُقيمت في سوق بازار مصفح، مستهدفة فئة العمالة، وركّزت على تعزيز أهمية المحافظة على المظهر العام من خلال ورش توعوية مباشرة.
وشارك في تنفيذها عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم: سلطة السكن العمالي، ومستشفى الأهلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وإدارة البيئة والصحة والسلامة.
وفي مركز بلدية الوثبة، أقيمت الفعالية في حديقة التلي، مستهدفة طلاب المدارس والأطفال وأفراد المجتمع.
أما مركز وسط المدينة، فاختتمت الفعاليات في حديقة الدولفين، بمشاركة جميع فئات المجتمع، وتهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة والحد من الظواهر السلبية، وذلك عبر تنظيم ورش توعوية متخصصة.
وشارك في هذه الفعالية عدد من الجهات، منها: القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومجموعة تدوير، وجمعية أصدقاء البيئة، وهيئة البيئة - أبوظبي، ومستشفى ميديور.
وتؤكد البلدية أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الشراكة المجتمعية، ونشر ثقافة الاستدامة، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني ممارسات إيجابية تسهم في الحفاظ على المرافق العامة والمظهر الحضاري، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي نحو بيئة مستدامة ومجتمع واعٍ.

