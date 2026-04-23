الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

75 جولة تفتيشية على مواقع البناء والإنشاء في منطقة الظفرة

خلال إحدى الجولات التفتيشية (من المصدر)
24 ابريل 2026 01:27

الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
فائزون بـ«جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز» يرسمون ملامح مستقبل الأداء المؤسسي

نفّذت بلدية منطقة الظفرة 75 جولة تفتيشية خلال الربع الأول من عام 2026، استهدفت مواقع البناء والإنشاء في مختلف مدن المنطقة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال لمتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية في مواقع البناء والإنشاء.
وتهدف الجولات إلى التأكد من التزام الشركات والمقاولين بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، واستخدام وسائل الحماية الشخصية المناسبة للعمال، إضافةً إلى التحقق من الالتزام بالاشتراطات البيئية، والحد من الممارسات التي قد تؤثر سلباً على المظهر العام.
وركّزت الجولات التفتيشية على التحقق من الالتزام بأدلة الممارسة الصادرة من مركز أبوظبي للصحة العامة في مواقع العمل مثل تأمين مواقع العمل من خلال تركيب الأسوار والسقالات بشكل آمن، وضمان سلامة التوصيلات الكهربائية وحماية الحواف والأسطح، وأكدت البلدية أن هذه الجولات تأتي ضمن خططها الرقابية الدورية، مشددةً على أهمية التزام جميع الجهات العاملة في قطاع البناء بالأنظمة والتعليمات المعتمدة.

الإمارات
البناء والإنشاء
مواقع البناء
قطاع البناء والتشييد
بلدية منطقة الظفرة
منطقة الظفرة
بلدية الظفرة
الظفرة
نظام السلامة والصحة المهنية
السلامة المهنية
الصحة المهنية
أبوظبي
حملات تفتيشية
الحملات التفتيشية
جولات تفتيشية
آخر الأخبار
سفينة حربية أميركية خلال اعتراضها لسفينة إيرانية حاولت اختراق الحصار على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية
24 ابريل 2026
فرق الإنقاذ تستخدم حفارات لإزالة الأنقاض من مبنى قصفه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: تثبيت وقف إطلاق النار وتوسيعه يجب أن يكون شاملاً
24 ابريل 2026
تصاعد الدخان فوق مبان سكنية في الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الإخوان».. عقبة كبرى أمام إنهاء الحرب الأهلية في السودان
24 ابريل 2026
وزير الداخلية الباكستاني خلال لقائه القائمة بالأعمال الأميركية
الأخبار العالمية
باكستان تأمل إحراز «تقدم إيجابي» في الجولة الثانية من محادثات أميركا وإيران
24 ابريل 2026
مجلس النواب العراقي
الأخبار العالمية
البرلمان العراقي يدعو «الإطار التنسيقي» للالتزام بتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء
24 ابريل 2026
