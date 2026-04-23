75 جولة تفتيشية على مواقع البناء والإنشاء في منطقة الظفرة

الظفرة (الاتحاد)

نفّذت بلدية منطقة الظفرة 75 جولة تفتيشية خلال الربع الأول من عام 2026، استهدفت مواقع البناء والإنشاء في مختلف مدن المنطقة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال لمتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية في مواقع البناء والإنشاء.

وتهدف الجولات إلى التأكد من التزام الشركات والمقاولين بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، واستخدام وسائل الحماية الشخصية المناسبة للعمال، إضافةً إلى التحقق من الالتزام بالاشتراطات البيئية، والحد من الممارسات التي قد تؤثر سلباً على المظهر العام.

وركّزت الجولات التفتيشية على التحقق من الالتزام بأدلة الممارسة الصادرة من مركز أبوظبي للصحة العامة في مواقع العمل مثل تأمين مواقع العمل من خلال تركيب الأسوار والسقالات بشكل آمن، وضمان سلامة التوصيلات الكهربائية وحماية الحواف والأسطح، وأكدت البلدية أن هذه الجولات تأتي ضمن خططها الرقابية الدورية، مشددةً على أهمية التزام جميع الجهات العاملة في قطاع البناء بالأنظمة والتعليمات المعتمدة.