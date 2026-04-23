جمعية «أم المؤمنين» تنظم فعالية وطنية ضمن حملة «فخورين بالإمارات»

عجمان (وام)

برعاية قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، رئيسة جمعية أم المؤمنين، نظمت الجمعية فعالية وطنية ضمن حملة «فخورين بالإمارات»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان ومدرسة الحكمة الخاصة بعجمان.

وتضمنت الفعالية مسيرة للطلاب وأصحاب الهمم والجمهور، حملوا خلالها علم الدولة، كما تم توزيع الأعلام على المواطنين والمقيمين في عجمان.

وشهدت الفعالية حضوراً وتفاعلاً لافتاً من الطلبة والجهات المشاركة، في صورة عكست روح التعاون والتكامل بين المؤسسات المجتمعية والتعليمية والأمنية، وجسدت القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على الوحدة والتكاتف.