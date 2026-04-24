السبت 25 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
500 ألف درهم من «دبي الإسلامي» لصندوق «وقف جامعة الفجيرة»

25 ابريل 2026 01:25

الفجيرة (الاتحاد)

أعلنت جامعة الفجيرة عن انضمام بنك دبي الإسلامي إلى قائمة الداعمين لمبادرات صندوق الوقف، من خلال مساهمة سخية بقيمة 500 ألف درهم، بما يعزز دعم مسيرة التعليم عبر توفير مصادر تمويل مستدامة تُسهم في تطوير البيئة التعليمية وترسيخ مفهوم الوقف كنموذج فعّال لاستدامة التعليم.
ويهدف صندوق الوقف إلى دعم المنظومة التعليمية في الجامعة وتعزيز استدامتها، من خلال توفير الموارد التي تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتطوير مخرجاته، بما يتماشى مع تطلعات التنمية في دولة الإمارات.
وأكد ميرزا الصايغ، رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف بجامعة الفجيرة، أن هذا الدعم يعكس التزام المؤسسات الوطنية بدعم قطاع التعليم، مشيراً إلى أن الوقف يمثّل أحد الركائز الأساسية لاستدامة العملية التعليمية.
وأضاف: أن الوقف يجسّد نموذجاً حضارياً للاستثمار في الإنسان، من خلال دعم بيئة تعليمية متكاملة تسهم في تحقيق التميّز الأكاديمي وخدمة المجتمع.
كما أشار إلى أن هذه المبادرة تجسّد روح التكامل والتعاون بين المؤسسات، وتؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم مسيرة التعليم، مثمناً دور بنك دبي الإسلامي في دعم المبادرات التعليمية وتعزيز أثرها المجتمعي، بما يسهم في تمكين الأجيال القادمة من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.
يأتي هذا الدعم في إطار استراتيجية البنك الشاملة لتوسيع نطاق مساهماته في القطاعات الحيوية، بما يعكس التزامه المستمر بدفع عجلة التنمية المستدامة وإحداث أثر إيجابي طويل الأمد.
وفي ختام البيان، أعربت جامعة الفجيرة عن بالغ تقديرها لهذا التعاون البنّاء، مؤكدةً أن مثل هذه الشراكات تسهم في ترسيخ ثقافة العطاء، وتعزز من دور الجامعة في خدمة المجتمع وتحقيق رسالتها التعليمية.

