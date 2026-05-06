عمر العلماء: ذكرى توحيد القوات المسلحة محطة استراتيجية في مسيرة الاتحاد

دبي (الاتحاد)



أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن القوات المسلحة تواصل مسيرة التطور والتقدم النوعي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، مشدداً على أن ذكرى توحيدها تمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان المجتمع، ومحطة استراتيجية في مسيرة الاتحاد، تواصل الدولة البناء عليه خدمة للمجتمع وأجيال المستقبل.

وقال معاليه، بمناسبة الذكرى الخمسين واليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة: «توحيد القوات المسلحة جسد المعنى الأصيل لشعار (جيش واحد، وروح واحدة، وشعب موحد)، ضمن معادلة وطنية متكاملة عززت التلاحم بين القيادة والشعب، ورسخت القيم السامية للاتحاد».