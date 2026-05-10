الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران

شعار وزارة الدفاع
10 مايو 2026 14:58

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران.

 

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً و 2265 طائرةً مسيّرة.

 

ولم تُسجَّل أي حالات استشهاد أو إصابات أو وفيات خلال الساعات الماضية، وبذلك، ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، بلغ إجمالي عدد الشهداء شهيدين، بالإضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.

 

أخبار ذات صلة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل استعداداته للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الإمارات وهولندا تعززان مجالات التعاون الاستراتيجية

كما بلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات 230 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.

 

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

 

المصدر: وام
الدفاعات الجوية الإماراتية
مسيرة
طائرات مسيرة
إيران
الإمارات
آخر الأخبار
"التربية" و"التعليم العالي" تعلنان عودة التعليم الحضوري غداً
علوم الدار
"التربية" و"التعليم العالي" تعلنان عودة التعليم الحضوري غداً
اليوم 15:19
الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل استعداداته للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل استعداداته للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
اليوم 16:18
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الدخان الملاحظ في منطقة الجداف ناتج عن حريق في قارب
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الدخان الملاحظ في منطقة الجداف ناتج عن حريق في قارب
اليوم 16:17
الثقة
الرياضة
الثقة ينتزع صدارة سلة الكراسي المتحركة
اليوم 16:00
الإمارات وهولندا تعززان مجالات التعاون الاستراتيجية
علوم الدار
الإمارات وهولندا تعززان مجالات التعاون الاستراتيجية
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©