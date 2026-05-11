«التقنية العليا» توقّع اتفاقية لتنفيذ مشروع طاقة شمسية

12 مايو 2026 01:41

دبي (وام) 

وقّعت كليات التقنية العليا، اتفاقية استراتيجية، مع «ثري إيت سيكس» لتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في عدد من فروع الكليات في أبوظبي ودبي والعين، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الاستدامة، ودعم توجهات الدولة في مجال الطاقة النظيفة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تركيب نحو 7000 لوح شمسي موزّعة على ستة مواقع تابعة للكليات؛ بهدف توليد طاقة نظيفة تسهم في تشغيل مرافقها اليومية بكفاءة عالية. ومن المتوقع أن يغطي المشروع ما بين 16 و17 % من احتياجات الكليات من الكهرباء، بما يقلل الاعتماد على الشبكة العامة، ويخفّض تكاليف الطاقة والانبعاثات الكربونية.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في خفض نحو 90 ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال فترة تشغيله، وهو ما يعادل إزالة نحو 21 ألف سيارة من الطرق لمدة عام كامل، أو الأثر البيئي لما يقارب 1.5 مليون شجرة في امتصاص الكربون.
وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمشروع عند اكتماله 4.3 ميجاواط، مع توقعات بإنتاج نحو 8 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً.
وتم تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 2.3 ميجاواط في أبريل 2026، فيما من المقرر استكمال المرحلة المتبقية بقدرة 2 ميجاواط خلال الربع الرابع من العام الجاري.

