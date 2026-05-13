الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان

رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان
13 مايو 2026 19:54

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.

وتبادل سموهما مع سمو الشيوخ والضيوف التحية والأحاديث الودية، كما بحثا عدداً من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، داعيين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات أمنها وعزها وازدهارها.

حضر المجلس، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الإمارات
عجمان
ولي عهد عجمان
عمار بن حميد النعيمي
عمار بن حميد
