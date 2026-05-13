الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«طرق دبي» تعزز عملياتها الرقمية بالذكاء الاصطناعي

مطر الطاير لدى تفقده مركز العمليات التقني الموحد (وام)
14 مايو 2026 01:25

دبي (وام)

أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن «الهيئة» ماضية في تطوير منظومتها الرقمية والتقنية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي المدينة الأذكى عالمياً، من خلال تبنّي أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ورفع جاهزية الأنظمة والخدمات.
جاء ذلك خلال تفقد معاليه مركز العمليات التقني الموحد «TOCC»، الذي يُعد مركزاً متكاملاً لإدارة ومراقبة الخدمات والأنظمة التقنية على مستوى «الهيئة»؛ بهدف ضمان استمرارية الأعمال، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية على مدار الساعة.
وقال معاليه إن التحول الرقمي أصبح منظومة متكاملة تعتمد على التحليل الذكي للبيانات، والتنبؤ الاستباقي بالتحديات التشغيلية، ورفع كفاءة الاستجابة واتخاذ القرار، بما يضمن استمرارية الأعمال، وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية في مختلف القطاعات والخدمات التي تقدمها «الهيئة»، مشيراً إلى أن «الهيئة» تواصل تطوير بنية تقنية متقدمة تدعم توجهات دبي نحو بناء مدينة ذكية ومستدامة تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات والبنية التحتية.
واطلع معاليه على منظومة العمل التشغيلية وآليات مراقبة الأنظمة والخدمات التقنية على مدار الساعة، إلى جانب الحلول الذكية المستخدمة في إدارة البنية التحتية الرقمية والتطبيقات وقواعد البيانات، وفق أعلى معايير الجاهزية والأمن السيبراني والكفاءة التشغيلية.
ويعمل المركز وفق نموذج تشغيلي متكامل يضمن تكامل البنية التحتية التقنية والتطبيقات وقواعد البيانات وإدارتها بصورة موثوقة وآمنة، بما يعزز استدامة الخدمات الرقمية وسرعة الاستجابة للمتطلبات التشغيلية المختلفة، إلى جانب دعم عمليات التحول الرقمي والتوسع في توظيف الحلول الذكية في إدارة العمليات التقنية.
ويضم المركز وحدات تشغيلية متخصصة، تشمل مركز دعم تقنية المعلومات الذي يوفر دعماً فنياً متكاملاً على مدار 24 ساعة، ومركز مراقبة العمليات المعني بالمراقبة الاستباقية لأداء الأنظمة واكتشاف الأعطال والتحديات التشغيلية بشكل مبكر.
وشهد المركز أعمال تطوير شاملة أسهمت في تحديث بيئته التشغيلية، ورفع كفاءة مرافقه وتجهيزاته التقنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل مراكز البيانات، وتوّج ذلك بحصوله على تصنيف Tier III العالمي، الذي يُعد من أبرز المعايير الدولية المعتمدة.

