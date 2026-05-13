الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جاهزية المسالخ وأسواق المواشي في العين لاستقبال عيد الأضحى

أرشيفية
14 مايو 2026 01:25

العين (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة العين، ممثلة بإدارة الرفق والخدمات البيطرية، استكمال استعداداتها التشغيلية والفنية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات متميزة تضمن سلامة الغذاء، وتحافظ على الصحة العامة، وتوفّر تجربة سلسة للمتعاملين خلال أيام العيد.
وأكد حسن الكعبي، مدير إدارة الرفق والخدمات البيطرية بالإنابة، أن البلدية رفعت مستوى الجاهزية التشغيلية في جميع المسالخ التابعة لها بمدينة العين، والتي تشمل مسالخ «الأهالي، والتجاري، والعامرة، والسلامات، ومساكن، والهير، والفقع، وسويحان، ومفقر، والوقن، والقوع»، وذلك من خلال تعزيز الطاقة التشغيلية وزيادة أعداد القصابين والعمالة بالتنسيق مع الشركات المشغلة، لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد الأضاحي خلال أيام العيد.
وأوضح الكعبي أن إدارة المسالخ اعتمدت مواعيد عمل ممتدة على فترتين صباحية ومسائية، تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً في مسالخ «الأهالي، والتجاري، والعامرة، والسلامات، وسويحان، والهير، والوقن، والقوع»، وذلك اعتباراً من يوم التروية الثامن من ذي الحجة وحتى رابع أيام العيد وأنا مسالخ «مساكن، ومفقر-1، والفقع» ستعمل من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً اعتباراً من يوم التروية وحتى أول أيام العيد، على أن تعود إلى ساعات العمل الطبيعية من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر اعتباراً من ثاني أيام العيد وحتى رابع أيام العيد.
وعلى صعيد أسواق المواشي، أوضح الكعبي جاهزية سوق العين المركزي للمواشي، من خلال تنظيم مسارات دخول وخروج المواشي بما يسهم في انسيابية الحركة، وتخصيص مناطق للفحص البيطري، إضافة إلى تهيئة الساحات الرئيسية والإضافية لعمليات البيع.
وأضاف: أن الاستعدادات تضمنت تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الحظائر ومرافق السوق، والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية قبل دخول الشحنات، ومنع دخول الحيوانات المصابة أو غير المطابقة للمعايير، مع تطبيق أنظمة تتبع الحيوانات والتحقق من سلامتها عبر الوثائق المعتمدة.

