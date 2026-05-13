عدد اليوم
وضع حجر الأساس لأول مستشفى للطب النفسي في «الشارقة الصحية»

14 مايو 2026 01:25

الشارقة (وام)

وضعت مجموعة ثومبي، أمس، حجر الأساس لمستشفى ثومبي للطب النفسي وإعادة التأهيل في مدينة الشارقة للرعاية الصحية وهو منشأة تمتد على مساحة 110.000 قدم مربع ليصبح أول مستشفى خاص متكامل في المنطقة مخصص للرعاية النفسية وإعادة التأهيل العصبي والتعافي من الإدمان.
ومن المقرر بدء أعمال البناء في يونيو المقبل على أن يكتمل المستشفى ويدخل حيز التشغيل بحلول منتصف عام 2027.
حضر حفل وضع حجر الأساس، الدكتور عبد العزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية ورئيس مدينة الشارقة للرعاية الصحية، والدكتور ثومبي محيي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي.
ويأتي بناء المستشفى في مدينة الشارقة للرعاية الصحية استجابةً للطلب المتزايد على خدمات الصحة النفسية وإعادة التأهيل على مستوى الدولة والمستوى الاقليمي بالخليج بشكل عام وسيوفر المستشفى خدمات متخصصة للمرضى عبر أقسامه الداخلية وعياداته الخارجية، وهي خدمات كان المرضى يضطرون للسفر إلى الخارج لتلقيها.
ويضم المستشفى 120 سريراً وصمم لضمان الخصوصية وتوفير إقامة مريحة وطويلة الأمد حتى التعافي، كما يضم حرم المستشفى أجنحة مخصصة لإعادة التأهيل العصبي وللطب النفسي لدى الأطفال والمراهقين ولاضطرابات المزاج والقلق ويسعى المستشفى للحصول على الاعتماد الدولي من لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل «CARF» وهو المعيار العالمي للمؤسسات المقدمة لخدمات إعادة التأهيل.

