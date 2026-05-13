«صانعات الأجيال» يختتم أعماله في «نسائية دبي»

دبي (الاتحاد)

اختتمت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثّلةً بإدارة فعاليات أجيال المستقبل، وبالتعاون مع «منصة رفاهي»، أعمال برنامج «صانعات الأجيال»، الذي أُقيم على مدار ثلاثة أيام في فرع الجمعية بمنطقة الخوانيج، تزامناً مع «عام الأسرة»، وسط تفاعل لافت من المشاركات وإشادات واسعة بالمحتوى التدريبي والتطبيقي الذي قدّمه البرنامج.

ويأتي البرنامج ضمن جهود الجمعية الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي داخل الأسرة، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الاستقرار والتماسك المجتمعي، عبر تزويدها بالمهارات العملية في الإدارة الأسرية والمالية والاجتماعية.

وقدّمت البرنامج الدكتورة مهيرة البدوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«رفاهي»، من خلال سلسلة ورش تفاعلية ركّزت على تطوير مهارات المرأة في التخطيط المالي، وإدارة الموارد الأسرية، وتنظيم الأولويات، وتعزيز جودة التواصل داخل الأسرة، إلى جانب تنمية مهارات التربية الواعية وبناء بيئة أسرية مستقرة وصحية.

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن برنامج «صانعات الأجيال» ينسجم مع توجّهات دولة الإمارات في دعم الأسرة وتمكين المرأة، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متوازن ومستقر.

وقالت: إن الاستثمار في وعي المرأة ومعارفها ومهاراتها الحياتية ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة الأسرية، مشيرة إلى حرص الجمعية على تقديم برامج نوعية تواكب احتياجات المرأة المعاصرة، وتمكّنها من إدارة أدوارها المختلفة بكفاءة واقتدار.

وأضافت: تعزيز الثقافة المالية والاجتماعية لدى المرأة، يُسهم في بناء أُسر أكثر قدرة على مواجهة التحديات وصناعة أجيال واعية ومتمسكة بالقيم الإيجابية.

من جانبها، أوضحت خولة المطروشي، مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل بالجمعية، أن البرنامج صُمم ليكون منهجاً عملياً متكاملاً يساعد المرأة على الانتقال من مرحلة التردد والحيرة إلى الإدارة الواعية القائمة على الثقة والتخطيط السليم. وعبّرت عدد من المشاركات في ختام البرنامج عن استفادتهن الكبيرة من المحاور التدريبية التي تناولها، مؤكدات أن الورش ساعدتهنّ على اكتساب أدوات عملية لإدارة الأسرة بصورة أكثر وعياً وتنظيماً.