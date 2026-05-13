تعاون بين «صحة أبوظبي» ومركز فريد هاتشينسون للسرطان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، تنفيذ مذكرة التفاهم التي تجمعها بمركز فريد هاتشينسون للسرطان، أحد أبرز المؤسسات العالمية المتخصّصة في أبحاث السرطان، والذي يضم في طاقمه البحثي ثلاثة علماء من الحائزين جوائز نوبل، بهدف بحث أطر التعاون لتعزيز أبحاث السرطان، والوقاية الشخصية الدقيقة، وتطوير تطبيقات الطب الدقيق.

والتقى معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة -أبوظبي، خلال زيارته الأخيرة التي قام بها إلى مقر المركز في مدينة سياتل الأميركية، بالدكتور توماس لينش، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز فريد هاتش للسرطان، إلى جانب نخبة من القيادات العلمية والسريرية بالمركز، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك والخطط المستقبلية.

ومن بين مجالات التعاون، يتطلع الطرفان إلى توظيف منظومة الصحة الذكية في أبوظبي، عبر الاستفادة من الأبحاث العلمية المتقدمة للمركز وتضمين نتائجها ضمن قاعدة البيانات الصحية الواقعية التي طورتها الإمارة. كما يستند التعاون إلى مجموعة من المبادرات الرائدة التي أطلقتها الإمارة، بالتوازي مع جهود أبوظبي في الكشف المبكر عن السرطان باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن بينها برنامج الخزعة السائلة الذي أُطلق العام الماضي، ويُعد من أوائل البرامج الوطنية واسعة النطاق من نوعها عالمياً.

وخلال الزيارة، قال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «يُعد مرض السرطان أحد أبرز التحديات الصحية في عصرنا، وتتطلب مواجهته تحقيق تقدم ملموس في توظيف العلوم المتقدمة، والبيانات السكانية واسعة النطاق، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي المتخصص. وفي أبوظبي، نجحنا في بناء منظومة صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم على مبدأ (الرعاية قبل العلاج)، وتمكّنا اليوم من تعزيز الوقاية على نطاق مجتمعي واسع. وقد حققنا بالفعل عدداً من أعلى معدلات الكشف المبكر عن السرطان عالمياً، ومن خلال شراكتنا مع مركز فريد هاتشينسون للسرطان، سنواصل التزامنا بتحويل الاكتشافات العلمية إلى أثر ملموس يعود بالنفع على المجتمعات في أبوظبي والعالم».

وسيعمل الطرفان معاً على تصميم بروتوكولات ترتقي بالأهداف الموضوعة بما في ذلك تطوير أبحاث الأورام متعددة الأوميكس، وتسريع الكشف المبكر والدقيق عن السرطان، وتطوير نماذج صحية رقمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تصميم برامج توعوية ووقائية ترتكز على احتياجات مجتمع أبوظبي. وبالنسبة لسكان الإمارة، سيسهم هذا التعاون في تعزيز فرص الكشف المبكر، وتوفير علاجات أكثر دقة وتخصيصاً، وتحقيق نتائج صحية أفضل وأكثر قرباً من أفراد المجتمع. كما ستعزّز هذه الشراكة الجهود البنّاءة للمجتمع البحثي العالمي، مجسّدة الإمكانات التي يمكن تحقيقها عندما تتعاون منظومة صحية متقدمة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي والإنسان أولاً، مع مؤسسة بحثية عالمية رائدة مثل مركز فريد هاتشينسون، لمواجهة أبرز التحديات المرتبطة بالسرطان.

وقال الدكتور توماس لينش، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز فريد هاتش للسرطان: «تؤكد مذكرة التفاهم التي تجمع مركز فريد هاتش للسرطان ودائرة الصحة - أبوظبي أهمية العمل المشترك في الوقاية من السرطان وعلاجاته، حيث يتبادل الطرفان التزاماً راسخاً بالبحث العلمي، وتقديم أعلى مستويات الوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه لمجتمعاتنا، متطلعين إلى توحيد خبراتنا وإمكاناتنا وبياناتنا لاكتشاف أساليب مبتكرة في رعاية وأبحاث السرطان».