الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عمران شرف يبحث تعزيز التعاون في التكنولوجيا الحساسة مع أميركا

عمران شرف ويوسف العتيبة والحضور خلال اللقاء (وام)
14 مايو 2026 01:25

واشنطن (وام)

ترأس عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات الزائر إلى الولايات المتحدة الأميركية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا الحسّاسة، الناشئة والمتقدمة، ومناقشة فرص اقتصادية جديدة.
وشارك شرف في جلستين ضمن معرض الذكاء الاصطناعي «AI Expo» الذي عُقد في العاصمة الأميركية واشنطن، كما عقد لقاءات مع مايكل كراتسيوس، مدير مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا، وإيثان كلاين، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الولايات المتحدة، وجاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية.
وشهد معرض الذكاء الاصطناعي مشاركة نخبة من قادة القطاع لمناقشة أحدث التطورات التقنية والسياسات المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي، حيث استعرض عمران شرف، بحضور معالي يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأميركية- أحدث إنجازات الإمارات في مجال تأمين أشباه الموصلات المتقدمة أمام المشاركين في المعرض.
كما عقد لقاءات مع عدد من قادة القطاع ومراكز الفكر لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة، حيث سلّط أثناءها على الشراكة التاريخية الوطيدة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وما تتميز به من رؤية مستقبلية، والتزام بدعم قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والاستثمار.

سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي ويتفرغ لموقعة أرسنال
