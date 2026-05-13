«تريندز» يشارك في «منتدى قازان» بمداخلات حول التكنولوجيا

قازان (وام)

يشارك «تريندز جلوبال»، عبر مكتب روسيا التابع لمجموعة «تريندز»، في أعمال الدورة السابعة عشرة لمنتدى قازان الاقتصادي الدولي «روسيا - العالم الإسلامي» 2026، الذي انطلق أمس الأول ويستمر حتى 17 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 74 دولة.

وقال الدكتور محمد عبد المنعم رشوان، مدير مكتب تريندز في موسكو، إن تريندز سيقدم خلال المنتدى رؤى استراتيجية معمّقة عبر محورين رئيسيين: هما مداخلة رئيسية كشريك استشاري دولي ضمن جلسة حول «الطبيعة كأساس للتحالفات التكنولوجية بين روسيا ودول العالم الإسلامي»، إضافة إلى حلقة نقاشية متخصصة تحت عنوان «دمج التقنيات المتقدمة والتحول الرقمي في الثقافة والصناعات الإبداعية».

وأوضح أن هذه المشاركة تعزّز دور مكتب «تريندز» الفعلي في روسيا، الذي يعمل كحلقة وصل بحثية وعلمية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين مراكز الفكر العالمية والمنطقة العربية والإسلامية.

ويشهد منتدى قازان أكثر من 140 جلسة عمل تغطّي 20 اتجاهاً مختلفاً، مع تركيز خاص على دمج المبادرات التكنولوجية والمالية، وتطوير الصناعة.