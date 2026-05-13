الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
تكريم الفائزين بجائزة مسلم بن حم للابتكار في دورتها الخامسة

مسلم بن حم في حديث مع المشاركين (من المصدر)
14 مايو 2026 01:25

العين (وام)

كرَّم مركز سالم بن حم الثقافي بمدينة العين الفائزين في جائزة مسلم بن حم للابتكار في دورتها الخامسة، وذلك بحضور راعي الحفل الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة المركز، إلى جانب ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التربوية، ومديري المدارس والمشرفين والطلبة المشاركين.
وتجوَّل الحضور في معرض المشاريع الفائزة، واطّلعوا على ابتكارات الطلبة، واستمعوا إلى شرحٍ موجز عن أفكارهم التي عكست مستوى متقدماً من الإبداع والقدرة على تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع.
وجاءت هذه الدورة بمشاركة 89 مدرسة على مستوى الدولة، ضمن فئتين رئيسيتين: فئة المدارس الحكومية، وفئة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والشراكات والمدارس الخاصة، في مؤشر يعكس اتساع نطاق المشاركة، وتنامي الاهتمام بثقافة الابتكار في البيئة التعليمية.
وحصد مجمع زايد التعليمي - الساف في إمارة الشارقة المركز الأول ضمن فئة المدارس الحكومية، عن مشروع بعنوان «الري وبوصلة الزراعة»، وذلك تقديراً لتميّزه في توظيف الحلول المبتكرة في المجال الزراعي، وتعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة.
وحققت مدرسة جبل حفيت للشراكات التعليمية في منطقة العين المركز الأول ضمن فئة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والشراكات والمدارس الخاصة، عن مشروع بعنوان «من قطرة إلى طاقة»، والذي يعكس مستوى الإبداع في توظيف التقنيات.

