علوم الدار

«العليا للأخوة الإنسانية»: 2026 يشهد توسع مبادراتنا لترسيخ قيم التعايش

هريزال هزري
14 مايو 2026 01:25

أبوظبي (وام)

أكد هريزال هزري، مستشار الأمين العام في اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن عام 2026 يمثل محطة محورية في مسيرة اللجنة نحو تعزيز قيم التعايش والأخوة الإنسانية على المستوى العالمي، من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية بالشراكة مع مؤسسات دولية وحكومات ومنظمات من أنحاء العالم.
وقال إن اللجنة استهلت العام الجاري بتنظيم برنامج دولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف، جمع أكثر من 50 دبلوماسياً يمثلون 50 دولة، إلى جانب طلبة وإعلاميين وممثلين عن مجتمعات دولية؛ بهدف تسليط الضوء على وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية، وبحث سبل تعزيز التعاون لترسيخ المبادئ والقيم التي تتضمنها الوثيقة.
وأوضح أن هذه الفعالية تُعد الأولى من نوعها التي يتم خلالها طرح وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية داخل مكتب الأمم المتحدة في جنيف، كما تمثل أول تعاون بين اللجنة العليا للأخوة الإنسانية والمكتب الأممي في مجال تعزيز الأخوة الإنسانية والتعايش السلمي حول العالم.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل خلال العام الجاري على تنفيذ برامج أوسع نطاقاً في قارتي أفريقيا وآسيا، تركز على التعليم ودعم المشاريع التنموية، بما يسهم في تحسين سبل العيش، لا سيما للمزارعين في أفريقيا، إلى جانب ترسيخ قيم التعايش والتفاهم الإنساني بين المجتمعات.
وأكد هزري أن اللجنة تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى توسيع نطاق برامج التعليم الأخلاقي لتشمل دولاً جديدة، إلى جانب بناء شراكات أوسع مع المؤسسات والمنظمات الدولية، بما يعزز نشر مبادئ وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية، وترسيخ ثقافة التعايش والأخوة الإنسانية على مختلف المستويات المجتمعية.

